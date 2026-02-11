تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
عربي-دولي

تصاعد العنف في الجنوب اليمني.. بين احتجاجات شبوة ومليونية المكلا

Lebanon 24
11-02-2026 | 08:30
تصاعد العنف في الجنوب اليمني.. بين احتجاجات شبوة ومليونية المكلا
تصاعد العنف في الجنوب اليمني.. بين احتجاجات شبوة ومليونية المكلا photos 0
قتل 7 محتجين وجرح 22 آخرين من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، برصاص القوات الحكومية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة .

وبحسب شهود عيان فإن القوات الحكومية أطلقت النار على المحتجين أثناء تواجدهم أمام مقر مبنى السلطة المحلية .

ودعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، الأربعاء، أبناء الجنوب لمواصلة النضال في الساحات والميادين والالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما طالب الزبيدي أبناء الجنوب بالتمسك بمبادئ الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي.
وشهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت في اليمن، الثلاثاء، تظاهرات حاشدة، للمطالبة باستعادة دولة الجنوب، ورفض حملة الاعتقالات التي تستهدف عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة.

وردد المتظاهرون القادمون من عدد من المحافظات الجنوبية، هتافات ترفض الوصاية على الشعب الجنوبي، وتطالب بعودة قوات النخبة الحضرمية.

وجدد البيان الختامي لمليونية الجنوب التفويض السياسي والشعبي للزبيدي، مؤكدا تمسك الشارع الجنوبي بمسار استعادة الدولة ورفض أي محاولات للالتفاف على شرعية المجلس أو تقويض دوره.

وأكد البيان التمسك بالإعلان الدستوري الصادر في 2 كانون الثاني 2026 باعتباره الإطار القانوني الناظم لمرحلة استعادة دولة الجنوب، مشددا على أن أي قرارات أو ترتيبات سياسية تتخذ خارج مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تمثل إرادة الشارع الجنوبي ولا تعبّر عن تطلعاته.

ورفضت المليونية بشكل قاطع أي محاولات تستهدف حل المجلس الانتقالي أو إضعافه، معتبرة أن المجلس يمثل الحامل السياسي الشرعي لقضية الجنوب، وأن المساس به يعد استهدافا مباشرا لإرادة الجنوبيين. (سكاي نيوز)
 
