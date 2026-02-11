تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
صحيفة: أوكرانيا قد تعلن عن خطة لإجراء انتخابات في 24 شباط
Lebanon 24
11-02-2026
|
08:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
ينوي الإعلان في 24 شباط عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء بينما قال مصدر مطلع لرويترز إن الإطار
الزمني
يبدو غير واقعي.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين في التخطيط، أن
أوكرانيا
بدأت التخطيط لإجراء انتخابات رئاسية إلى جانب استفتاء على اتفاق سلام محتمل مع
روسيا
.
وردا على سؤال حول مقال صحيفة فايننشال تايمز، عبر المصدر المطلع عن شكوكه، قائلا إن
زيلينسكي
لا يمكنه إجراء انتخابات واستفتاء دون الاتفاق أولا على شروط اتفاق سلام مع روسيا.
وأضاف المصدر "
الروس
لا يوافقون على اتفاق ولا يتخذون خطوات لإنهاء الحرب، فكيف يمكن أن تكون هناك... خطوات لإجراء انتخابات؟".
ويصادف يوم 24 شباط الذكرى السنوية الرابعة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. (العربية)
