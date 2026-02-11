صحيفة: أوكرانيا قد تعلن عن خطة لإجراء انتخابات في 24 شباط

قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني ينوي الإعلان في 24 شباط عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء بينما قال مصدر مطلع لرويترز إن الإطار يبدو غير واقعي.



وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين في التخطيط، أن بدأت التخطيط لإجراء انتخابات رئاسية إلى جانب استفتاء على اتفاق سلام محتمل مع .

وردا على سؤال حول مقال صحيفة فايننشال تايمز، عبر المصدر المطلع عن شكوكه، قائلا إن لا يمكنه إجراء انتخابات واستفتاء دون الاتفاق أولا على شروط اتفاق سلام مع روسيا.

وأضاف المصدر " لا يوافقون على اتفاق ولا يتخذون خطوات لإنهاء الحرب، فكيف يمكن أن تكون هناك... خطوات لإجراء انتخابات؟".

ويصادف يوم 24 شباط الذكرى السنوية الرابعة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. (العربية)