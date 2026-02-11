وزيرة الداخلية البرتغالية تُقدّم إستقالتها بسبب العواصف التي ضربت البلاد

قدّمت وزيرة الداخلية أمارال، استقالتها على خلفية انتقادات واسعة حول التعامل مع العواصف التي ضربت الإيبيرية خلال الأسبوعين الماضيين.



وأوضحت أمارال في بيان صادر عن في لشبونة، أنها لم تعد تتمتع بـ"المتطلبات الشخصية والسياسية" اللازمة للمنصب.



وأشار البيان، إلى أن رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو سيتولى مهام مؤقتًا حتى تعيين بديل.



وأسفرت العواصف عن وفاة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في ، فيما قدرت الإحصاءات الرسمية حجم الأضرار بأكثر من 4 مليارات ، ما يجعلها واحدة من أسوأ الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرًا. (ارم نيوز)



