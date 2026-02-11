تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

وزيرة الداخلية البرتغالية تُقدّم إستقالتها بسبب العواصف التي ضربت البلاد

Lebanon 24
11-02-2026 | 08:47
وزيرة الداخلية البرتغالية تُقدّم إستقالتها بسبب العواصف التي ضربت البلاد
وزيرة الداخلية البرتغالية تُقدّم إستقالتها بسبب العواصف التي ضربت البلاد photos 0
قدّمت وزيرة الداخلية البرتغالية ماريا لوسيا أمارال، استقالتها على خلفية انتقادات واسعة حول التعامل مع العواصف التي ضربت شبه الجزيرة الإيبيرية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت أمارال في بيان صادر عن مكتب الرئيس في لشبونة، أنها لم تعد تتمتع بـ"المتطلبات الشخصية والسياسية" اللازمة للمنصب.

وأشار البيان، إلى أن رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو سيتولى مهام الوزيرة مؤقتًا حتى تعيين بديل.

وأسفرت العواصف عن وفاة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في البرتغال، فيما قدرت الإحصاءات الرسمية حجم الأضرار بأكثر من 4 مليارات يورو، ما يجعلها واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرًا. (ارم نيوز)
