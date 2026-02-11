الناتو يطلق مهمة "أركتيك سنتري" لتعزيز الأمن في القطب الشمالي

أعلن " "، اليوم الأربعاء، إطلاق مهمته الجديدة لتعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية.



يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تهدئة ، الذي تراجع عن تهديداته بضم غرينلاند.



وأكد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في ، الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش، في بيان أوردته "فرانس برس"، أن هذه المهمة التي أُطلق عليها اسم "أركتيك سنتري" Arctic Sentry (حارس القطب الشمالي)، تُبرز الحلف "بالحفاظ على الاستقرار في إحدى أهم المناطق الإستراتيجية". (ارم نيوز)

