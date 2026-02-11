تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الناتو يطلق مهمة "أركتيك سنتري" لتعزيز الأمن في القطب الشمالي
Lebanon 24
11-02-2026
|
09:17
أعلن
حلف شمال الأطلسي
"
الناتو
"، اليوم الأربعاء، إطلاق مهمته الجديدة لتعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تهدئة
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الذي تراجع عن تهديداته بضم غرينلاند.
وأكد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في
أوروبا
، الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش، في بيان أوردته "فرانس برس"، أن هذه المهمة التي أُطلق عليها اسم "أركتيك سنتري" Arctic Sentry (حارس القطب الشمالي)، تُبرز
التزام
الحلف "بالحفاظ على الاستقرار في إحدى أهم المناطق الإستراتيجية". (ارم نيوز)
