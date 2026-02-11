قوات الدعم السريع تنفي قصف مدرسة ومكتب تعليم في الدلنج

نفت " "، السودانية ما روجته بعض وكالات الأنباء حول قصف مكتب للتعليم ومدرسة في مدينة الدلنج بولاية .



وقالت القوات في بيان عبر قناتها في " "، إنها تنفي "جملة وتفصيلاً ما روّجته بعض وكالات الأنباء من أكاذيب وافتراءات دعائية تتهم فيها قواتنا زوراً بقصف مكتب للتعليم ومدرسة في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان".



وأكدت أن تلك الروايات "مفبركة بالكامل، ولا أساس لها من الصحة".



وأضافت القوات في بيانها: "وإذ ننفي أي صلة لنا بهذا القصف المزعوم، فإننا نحمّل جيش وميليشياته المأجورة المسؤولية المباشرة عن حملات التضليل المنهجي التي تستهدف تشويه سمعة قواتنا ودمغها زوراً بارتكاب انتهاكات، في محاولة بائسة لإثارة الرأي العام، وصرف الأنظار عن جرائمهم المتواصلة بحق المدنيين والمنشآت المدنية".



وحذَّر البيان "وكالات الأنباء والجهات الإعلامية من الانسياق خلف الدعاية السوداء التي تنتجها جماعات الإرهاب والتطرف، ونطالبها بتحمّل مسؤولياتها المهنية والأخلاقية في التحقق المستقل والدقيق قبل نشر أي ادعاءات" وقال: "إن ترديد هذه الأكاذيب يجعل بعض المنابر الإعلامية، عن قصد أو غير قصد، شريكة في تضليل الرأي العام".



وختمت القوات بيانها بالتأكيد على أنها "ستواصل فضح مصادر وأدوات هذه الأكاذيب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإعلامية لمواجهة هذا التضليل الممنهج". (ارم نيوز)



