عباس: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ويجب على العالم التحرك

Lebanon 24
11-02-2026 | 09:25
A-
A+
عباس: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ويجب على العالم التحرك
عباس: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ويجب على العالم التحرك photos 0
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حازم"، بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس، خلال زيارة لأوسلو، إنه بحث مع رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، في هذا القرار، وفي عنف المستوطنين الإسرائيليين، وحجب إسرائيل أربعة مليارات دولار من المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني.

وأكد عباس، في مؤتمر صحفي أوردته "فرانس برس"، أن "هذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي ردًا حازمًا من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، لأنها تعرقل جهود الرئيس دونالد ترامب، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي". 
(ارم نيوز)
