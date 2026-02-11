عباس: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ويجب على العالم التحرك

(ارم نيوز)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حازم"، بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمني على إجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة على المحتلة.وقال عباس، خلال زيارة لأوسلو، إنه بحث مع رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، في هذا القرار، وفي عنف المستوطنين الإسرائيليين، وحجب إسرائيل أربعة مليارات دولار من المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني.وأكد عباس، في أوردته "فرانس برس"، أن "هذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي ردًا حازمًا من الإدارة والمجتمع الدولي، لأنها تعرقل جهود ، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي".