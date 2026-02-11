بالفيديو... ما هو الجسم الغريب الذي ظهر في سماء اليابان؟

كشف أوغولنيكوف الباحث في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ماهية الجسم المضيء الذي رصد في سماء مؤخرا، وقال إنّه "عبارة عن نيزك لامع صغير يقل قطره عن متر واحد".



وأضاف: "هذا النيزك تميز بسرعة زاويّة مميزة وتوهج كبير. النيازك التي لا يتجاوز قطرها المتر تكون أكثر سطوعا عندما تعبر الغلاف الجوي للأرض، في تشرين الاول من العام الماضي، رصدنا جسما مشابها ظهر في سماء ". (روسيا اليوم)

Advertisement