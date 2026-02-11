بالفيديو... من هو باسم هيموني الذي أعلنت إسرائيل عن إغتياله في غارة؟

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "في إطار غارة نفذت في الأسبوع الماضي في ، تمكن جهاز والجيش الاسرائيلي من اغتيال باسم هاشم هيموني، وهو من كبار عناصر حركة . وكان المذكور، الذي أصله من ، يعمل في عام 2004 في إطار خلية عسكرية نفذت عمليات دموية ".



وأضاف في بيان: "في شهر أب 2004 دفع هيموني عددًا من العناصر لتنفيذ عملية مزدوجة بحافلتين في ، وأدت إلى مقتل 16 مواطنًا إسرائيليًا وإصابة ما يقارب 100 آخرين بجروح".



وتابع: "في إطار عملية مشتركة لجهاز الشاباك والجيش في شهر تشرين الاول 2004 تم القبض على هيموني وحكم عليه بالسجن. في عام 2011 تم إطلاق سراحه في إطار "صفقة شاليط" ليتم ترحيله إلى قطاع غزة".



وقال: "منذ إطلاق سراحه، عمل على تجنيد العناصر وتخطيط العمليات. في إطار انتمائه إلى حركة حماس، عمل خلال الحرب على تصنيع العبوات الناسفة وزرعها لاستهداف قواتنا".

#عاجل 🔻جهاز الشاباك وجيش الدفاع يقضيان على المخرب باسل هيموني الذي كان مسؤولاً عن قتل 16 مواطنًا إسرائيليًا في عملية تفجير الحافلتين ببئر السبع



🔻في إطار غارة نفذت في الأسبوع الماضي في قطاع غزة تمكن جهاز الشاباك وجيش الدفاع من تصفية المخرب باسم هاشم عبد هيموني، وهو من… pic.twitter.com/80t4W5Euzr — (@AvichayAdraee) February 11, 2026