بالفيديو... من هو باسم هيموني الذي أعلنت إسرائيل عن إغتياله في غارة؟

#عاجل 🔻جهاز الشاباك وجيش الدفاع يقضيان على المخرب باسل هيموني الذي كان مسؤولاً عن قتل 16 مواطنًا إسرائيليًا في عملية تفجير الحافلتين ببئر السبع
🔻في إطار غارة نفذت في الأسبوع الماضي في قطاع غزة تمكن جهاز الشاباك وجيش الدفاع من تصفية المخرب باسم هاشم عبد الفتاح هيموني، وهو من… pic.twitter.com/80t4W5Euzr
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 11, 2026
