Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بالفيديو... من هو باسم هيموني الذي أعلنت إسرائيل عن إغتياله في غارة؟

Lebanon 24
11-02-2026 | 09:57
بالفيديو... من هو باسم هيموني الذي أعلنت إسرائيل عن إغتياله في غارة؟
بالفيديو... من هو باسم هيموني الذي أعلنت إسرائيل عن إغتياله في غارة؟ photos 0
قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "في إطار غارة نفذت في الأسبوع الماضي في قطاع غزة، تمكن جهاز الشاباك والجيش الاسرائيلي من اغتيال باسم هاشم عبد الفتاح هيموني، وهو من كبار عناصر حركة حماس. وكان المذكور، الذي أصله من الخليل، يعمل في عام 2004 في إطار خلية عسكرية نفذت عمليات دموية في إسرائيل". 

وأضاف في بيان: "في شهر أب 2004 دفع هيموني عددًا من العناصر لتنفيذ عملية مزدوجة بحافلتين في بئر السبع، وأدت إلى مقتل 16 مواطنًا إسرائيليًا وإصابة ما يقارب 100 آخرين بجروح". 

وتابع: "في إطار عملية مشتركة لجهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي في شهر تشرين الاول 2004 تم القبض على هيموني وحكم عليه بالسجن. في عام 2011 تم إطلاق سراحه في إطار "صفقة شاليط" ليتم ترحيله إلى قطاع غزة". 

وقال: "منذ إطلاق سراحه، عمل على تجنيد العناصر وتخطيط العمليات. في إطار انتمائه إلى حركة حماس، عمل خلال الحرب على تصنيع العبوات الناسفة وزرعها لاستهداف قواتنا".
 
 
 
 
 
 
