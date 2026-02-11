سوريا.. عينات القنيطرة بعد رش المبيدات الإسرائيلية سليمة وآمنة

كشفت ، نتائج فحص عينات من المياه والنباتات من مواقع عدة في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، بعد رش مواد كيميائية في المكان.



وأكدت وزارة الزراعة، "تحليل عينات من المياه والنباتات والتربة الواردة من عدة مواقع في ريف القنيطرة الجنوبي".



وقالت إن "جميع العينات جاءت غير سامة وفق اختبارات السمية الحادة المعتمدة، وأظهرت عدم وجود مواد عضوية ضارة في عينات المياه وفق طرق التحليل المستخدمة".



ولفتت الوزارة، إلى "وجود آثار لبعض المبيدات العشبية عريضة ورفيعة الأوراق في بعض العينات النباتية ضمن التحليل الكيفي".



وأضافت أنها "تتعامل مع مخاوف الأهالي بجدية كاملة، وأن نتائج التحليل لا تشكل خطورة على صحة وسلامة المواطنين والمزارعين".



وأكدت وزارة الزراعة، "التزامها بمتابعة سلامة المياه والتربة والنباتات بشكل والتعاون مع الجهات العلمية المختصة لتقييم أي مؤشرات غير طبيعية قد تظهر في ".



ولفتت إلى أنها "تعمل مع الجهات المعنية على منع تكرار مثل هذه التعديات على الأراضي السورية".



وتضررت مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، نتيجة رش إسرائيل مبيدات على مناطق في القنيطرة وجنوب . (ارم نيوز)

