عربي-دولي

الجيش السوري يرفع درجة التأهب بعد انسحاب التحالف من التنف

Lebanon 24
11-02-2026 | 13:25
الجيش السوري يرفع درجة التأهب بعد انسحاب التحالف من التنف
الجيش السوري يرفع درجة التأهب بعد انسحاب التحالف من التنف photos 0
قال مصدران أمنيان، اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش انسحبت من قاعدة التنف العسكرية السورية إلى الأردن، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأفادت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه جرى تسليم الموقع الذي أخلاه التحالف الدولي إلى وزارة الدفاع السورية، حيث باشرت الفرقة 54 في الجيش الانتشار داخل القاعدة ومحيطها، مع تثبيت نقاط عسكرية واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

وتحظى قاعدة التنف بموقع استراتيجي في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق. وأُنشئت في 2014 لتكون مركزا رئيسيا لعمليات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش.
