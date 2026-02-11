الجيش السوري يرفع درجة التأهب بعد انسحاب التحالف من التنف

قال مصدران أمنيان، اليوم الأربعاء، إن بقيادة لمكافحة تنظيم داعش انسحبت من قاعدة التنف العسكرية إلى ، بحسب ما نقلته وكالة " ".



وأفادت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه جرى تسليم الموقع الذي أخلاه إلى ، حيث باشرت الفرقة 54 في الجيش الانتشار داخل ومحيطها، مع تثبيت نقاط عسكرية واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.



وتحظى قاعدة التنف بموقع استراتيجي في منطقة المثلث الحدودي بين والأردن والعراق. وأُنشئت في 2014 لتكون مركزا رئيسيا لعمليات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش.



