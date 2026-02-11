لاريجاني: إيران لم تتلقَّ مقترحًا محددًا من الولايات المتحدة حتى الآن

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لاريجاني: إيران لم تتلقَّ مقترحًا محددًا من الولايات المتحدة حتى الآن
Lebanon 24
11-02-2026
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني
إن
إيران
لم تتلقَّ مقترحاً محدداً من
الولايات المتحدة
حتى الآن، مشيراً إلى أنّ ما جرى في
عُمان
اقتصر على تبادل رسائل، ومؤكداً في الوقت نفسه استمرار المفاوضات مع
واشنطن
وحصرها بالبرنامج
النووي
.
وأكد لاريجاني ألا حديث عن تصفير التخصيب، موضحاً أنّ بلاده تحتاجه في مجالات الطاقة وتصنيع الأدوية، وأضاف: "لم يقم أحد بمنحنا
التكنولوجيا النووية
بل توصلنا إليها بجهودنا المحلية".
وفي ما يتصل بسقف التفاوض، شدّد على أنّه "لا مفاوضات بشأن أي ملف آخر غير البرنامج النووي"، لافتاً إلى وجود أرضية مشتركة مع الجانب الأميركي تتعلق بعدم امتلاك السلاح النووي على حدّ تعبيره.
وعن المسار الإقليمي، قال إن قطر "تلعب دوراً إيجابياً في مجال الوساطة"، مشيراً إلى أنّ دول المنطقة "تسعى لإنجاح المحادثات" وأن موقف بلاده "إيجابي" منها.
كذك، حذّر لاريجاني من أنّه "إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة"، معتبرًا أنّ
إسرائيل
"لا تستهدف إيران وحدها بل استقرار المنطقة بأسرها"، متهماً إياها بمحاولة "تخريب المسار التفاوضي والبحث عن ذرائع لإشعال الحرب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يوجد تأكيد حتى الآن بأن الولايات المتحدة ستنفّذ ضربة عسكرية ضد إيران
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يوجد تأكيد حتى الآن بأن الولايات المتحدة ستنفّذ ضربة عسكرية ضد إيران
12/02/2026 04:02:40
12/02/2026 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: نتنياهو في طريقه الآن إلى الولايات المتحدة وعلى الأميركيين أن يبقوا متيقظين للدور التخريبي لإسرائيل
Lebanon 24
لاريجاني: نتنياهو في طريقه الآن إلى الولايات المتحدة وعلى الأميركيين أن يبقوا متيقظين للدور التخريبي لإسرائيل
12/02/2026 04:02:40
12/02/2026 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: روسيا لم تتلق أي إشارات حتى الآن بشأن نتائج محادثات التسوية الأوكرانية
Lebanon 24
الكرملين: روسيا لم تتلق أي إشارات حتى الآن بشأن نتائج محادثات التسوية الأوكرانية
12/02/2026 04:02:40
12/02/2026 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: لم نتلقَّ بعد أي وثائق بشأن المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول أوكرانيا
Lebanon 24
لافروف: لم نتلقَّ بعد أي وثائق بشأن المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول أوكرانيا
12/02/2026 04:02:40
12/02/2026 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التكنولوجيا النووية
الولايات المتحدة
المجلس الأعلى
الإيراني
إسرائيل
واشنطن
حنا ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: إيران لن تتردد بالدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة
Lebanon 24
عراقجي: إيران لن تتردد بالدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة
16:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة رضيع ثالث في فرنسا بعد تناول حليب ملوّث
Lebanon 24
وفاة رضيع ثالث في فرنسا بعد تناول حليب ملوّث
16:20 | 2026-02-11
11/02/2026 04:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"مضادة للغواصات".. تفاصيل أسلحة إيرانية تعمل تحت الماء
Lebanon 24
"مضادة للغواصات".. تفاصيل أسلحة إيرانية تعمل تحت الماء
16:00 | 2026-02-11
11/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اجتماعه مع نتنياهو في البيت الأبيض... هذا ما أعلنه ترامب
Lebanon 24
بعد اجتماعه مع نتنياهو في البيت الأبيض... هذا ما أعلنه ترامب
15:41 | 2026-02-11
11/02/2026 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
Lebanon 24
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
23:24 | 2026-02-10
10/02/2026 11:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2026-02-11
عراقجي: إيران لن تتردد بالدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة
16:20 | 2026-02-11
وفاة رضيع ثالث في فرنسا بعد تناول حليب ملوّث
16:00 | 2026-02-11
"مضادة للغواصات".. تفاصيل أسلحة إيرانية تعمل تحت الماء
15:41 | 2026-02-11
بعد اجتماعه مع نتنياهو في البيت الأبيض... هذا ما أعلنه ترامب
15:26 | 2026-02-11
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
14:33 | 2026-02-11
استعدادًا لصراع محتمل مع إيران.. الولايات المتحدة تتحضر لإرسال حاملة طائرات ثانية
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24