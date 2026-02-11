لاريجاني: إيران لم تتلقَّ مقترحًا محددًا من الولايات المتحدة حتى الآن

أعلن أمين للأمن القومي إن لم تتلقَّ مقترحاً محدداً من حتى الآن، مشيراً إلى أنّ ما جرى في اقتصر على تبادل رسائل، ومؤكداً في الوقت نفسه استمرار المفاوضات مع وحصرها بالبرنامج .



وأكد لاريجاني ألا حديث عن تصفير التخصيب، موضحاً أنّ بلاده تحتاجه في مجالات الطاقة وتصنيع الأدوية، وأضاف: "لم يقم أحد بمنحنا بل توصلنا إليها بجهودنا المحلية".



وفي ما يتصل بسقف التفاوض، شدّد على أنّه "لا مفاوضات بشأن أي ملف آخر غير البرنامج النووي"، لافتاً إلى وجود أرضية مشتركة مع الجانب الأميركي تتعلق بعدم امتلاك السلاح النووي على حدّ تعبيره.



وعن المسار الإقليمي، قال إن قطر "تلعب دوراً إيجابياً في مجال الوساطة"، مشيراً إلى أنّ دول المنطقة "تسعى لإنجاح المحادثات" وأن موقف بلاده "إيجابي" منها.



كذك، حذّر لاريجاني من أنّه "إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة"، معتبرًا أنّ "لا تستهدف إيران وحدها بل استقرار المنطقة بأسرها"، متهماً إياها بمحاولة "تخريب المسار التفاوضي والبحث عن ذرائع لإشعال الحرب".

Advertisement