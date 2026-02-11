تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لاريجاني: إيران لم تتلقَّ مقترحًا محددًا من الولايات المتحدة حتى الآن

Lebanon 24
11-02-2026 | 13:22
A-
A+
لاريجاني: إيران لم تتلقَّ مقترحًا محددًا من الولايات المتحدة حتى الآن
لاريجاني: إيران لم تتلقَّ مقترحًا محددًا من الولايات المتحدة حتى الآن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن إيران لم تتلقَّ مقترحاً محدداً من الولايات المتحدة حتى الآن، مشيراً إلى أنّ ما جرى في عُمان اقتصر على تبادل رسائل، ومؤكداً في الوقت نفسه استمرار المفاوضات مع واشنطن وحصرها بالبرنامج النووي.

وأكد لاريجاني ألا حديث عن تصفير التخصيب، موضحاً أنّ بلاده تحتاجه في مجالات الطاقة وتصنيع الأدوية، وأضاف: "لم يقم أحد بمنحنا التكنولوجيا النووية بل توصلنا إليها بجهودنا المحلية".

وفي ما يتصل بسقف التفاوض، شدّد على أنّه "لا مفاوضات بشأن أي ملف آخر غير البرنامج النووي"، لافتاً إلى وجود أرضية مشتركة مع الجانب الأميركي تتعلق بعدم امتلاك السلاح النووي على حدّ تعبيره.

وعن المسار الإقليمي، قال إن قطر "تلعب دوراً إيجابياً في مجال الوساطة"، مشيراً إلى أنّ دول المنطقة "تسعى لإنجاح المحادثات" وأن موقف بلاده "إيجابي" منها.

كذك، حذّر لاريجاني من أنّه "إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة"، معتبرًا أنّ إسرائيل "لا تستهدف إيران وحدها بل استقرار المنطقة بأسرها"، متهماً إياها بمحاولة "تخريب المسار التفاوضي والبحث عن ذرائع لإشعال الحرب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يوجد تأكيد حتى الآن بأن الولايات المتحدة ستنفّذ ضربة عسكرية ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: نتنياهو⁩ في طريقه الآن إلى الولايات المتحدة وعلى الأميركيين أن يبقوا متيقظين للدور التخريبي لإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا لم تتلق أي إشارات حتى الآن بشأن نتائج محادثات التسوية الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: لم نتلقَّ بعد أي وثائق بشأن المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24

التكنولوجيا النووية

الولايات المتحدة

المجلس الأعلى

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

حنا ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-02-11
Lebanon24
16:20 | 2026-02-11
Lebanon24
16:00 | 2026-02-11
Lebanon24
15:41 | 2026-02-11
Lebanon24
15:26 | 2026-02-11
Lebanon24
14:33 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24