Najib Mikati
عربي-دولي

استعدادًا لصراع محتمل مع إيران.. الولايات المتحدة تتحضر لإرسال حاملة طائرات ثانية

Lebanon 24
11-02-2026 | 14:33
استعدادًا لصراع محتمل مع إيران.. الولايات المتحدة تتحضر لإرسال حاملة طائرات ثانية
استعدادًا لصراع محتمل مع إيران.. الولايات المتحدة تتحضر لإرسال حاملة طائرات ثانية photos 0
أفاد مسؤول أميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن التحضيرات بدأت لإرسال حاملة طائرات ثانية استعدادًا لاحتمال اندلاع حرب مع إيران.

في حين ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقرر بعد إرسال حاملة الطائرات الثانية إلى الشرق الأوسط، والقرار قد يصدر خلال ساعات.
