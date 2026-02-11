تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
استعدادًا لصراع محتمل مع إيران.. الولايات المتحدة تتحضر لإرسال حاملة طائرات ثانية
Lebanon 24
11-02-2026
|
14:33
أفاد مسؤول أميركي لصحيفة "
وول ستريت جورنال
" بأن التحضيرات بدأت لإرسال حاملة طائرات ثانية استعدادًا لاحتمال اندلاع حرب مع
إيران
.
في حين ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لم يقرر بعد إرسال حاملة الطائرات الثانية إلى
الشرق الأوسط
، والقرار قد يصدر خلال ساعات.
وول ستريت جورنال
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
وول ستريت
دونالد
ترامب
إيران
