بعد اجتماعه مع نتنياهو في البيت الأبيض... هذا ما أعلنه ترامب

أوضح الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، أنّ اجتماعه مع كان "جيداً جداً"، لكنه لم يسفر عن أي قرار نهائي، مشيراً إلى أنّ المفاوضات مع ستستمر سعياً للتوصل إلى اتفاق.





وكتب على منصة "تروث سوشال": "لم يتسن التوصل إلى أي أمر نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إذا كان من الممكن إبرام اتفاق أم لا. أوضحت لرئيس الوزراء أنه إن أمكن ذلك فسيكون خياري المفضل".





وأضاف الرئيس الأميركي أنه ناقش مع رئيس الوزراء أيضاً "التقدم الكبير المحرز في غزة، وفي المنطقة عموماً".





وجاءت تدوينة ترامب بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات والذي جمعه بنتنياهو في فيما تدفع نحو توقيع صفقة نووية مع . (العربية)

