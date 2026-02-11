تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد اجتماعه مع نتنياهو في البيت الأبيض... هذا ما أعلنه ترامب

Lebanon 24
11-02-2026 | 15:41
أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنّ اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "جيداً جداً"، لكنه لم يسفر عن أي قرار نهائي، مشيراً إلى أنّ المفاوضات مع إيران ستستمر سعياً للتوصل إلى اتفاق.


وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "لم يتسن التوصل إلى أي أمر نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إذا كان من الممكن إبرام اتفاق أم لا. أوضحت لرئيس الوزراء أنه إن أمكن ذلك فسيكون خياري المفضل".


وأضاف الرئيس الأميركي أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً "التقدم الكبير المحرز في غزة، وفي المنطقة عموماً".


وجاءت تدوينة ترامب بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات والذي جمعه بنتنياهو في البيت الأبيض فيما تدفع واشنطن نحو توقيع صفقة نووية مع طهران. (العربية) 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

البيت الأبيض

الإسرائيلي

بيت الأب

إسرائيل

نتنياهو

