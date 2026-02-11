وفاة رضيع ثالث في فرنسا بعد تناول حليب ملوّث

أفادت اليوم الأربعاء بأن السلطات تحقق في وفاة طفل ثالث بعد تناوله حليب أطفال شملته إجراءات سحب احترازية من الأسواق.



وأوضحت أن شركات ودانون ولاكتاليس، المملوكة ملكية خاصة، قامت بسحب دفعات من حليب الأطفال الموزّع في عشرات الدول، بما فيها ، بسبب احتمال تلوثه بمادة "سيروليد"، السامة والتي قد تتسبب بالغثيان والقيء.



وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن "حتى 11 شباط 2026، تم تسجيل ثلاث حالات وفاة بين الرضع، تتعلق بأطفال تم الإبلاغ عن استهلاكهم لحليب الأطفال المشمول بإجراءات السحب".



وتابعت "حتى الآن، لم يتم إثبات أي علاقة سببية بطريقة علمية... التحقيقات القضائية جارية".



وذكرت السلطات في وقت سابق أن هناك تحقيقات جارية في حالتي وفاة لاحتمال وجود صلة بينهما وبين حليب أطفال تم سحبه من الأسواق.



وكان هذان الطفلان قد تناولا حليباً تم سحبه من الأسواق من منتج كيكوز لشركة نستله.



ولم تتمكن من تحديد الحليب الصناعي الذي تناوله الطفل الثالث على الفور.



