تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
استعدادا لهجوم محتمل على إيران.. البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط
Lebanon 24
11-02-2026
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية أمس الأربعاء ان "البنتاغون" يجهز مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات لنشرها في
الشرق الأوسط
استعدادا لهجوم محتمل على
إيران
.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية للمنطقة إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وقد يُصدر الأمر للنشر خلال ساعات.
وكان الرئيس
ترامب
، قد قال مساء أمس الأربعاء، إن اجتماعه مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في
البيت الأبيض
"كان جيدا للغاية".
وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "انتهيتُ للتو من لقائي مع رئيس الوزراء
الإسرائيلي
نتنياهو
وعدد من ممثليه".
وأضاف: "كان لقاء جيدا للغاية، وتستمر العلاقات الوطيدة بين بلدينا".
وأوضح: "لم نتوصل إلى أي اتفاق سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاق".
وتابع: "في حال تحقق ذلك، أبلغتُ رئيس الوزراء بأن هذا سيكون خيارنا المفضل. أما في حال تعذر ذلك، فسننتظر لنرى ما ستؤول إليه الأمور".
وأردف قائلا: "في المرة السابقة، قررت إيران أن من مصلحتها عدم إبرام اتفاق، فتلقّت ضربة (مطرقة منتصف الليل)، ولم يكن ذلك في صالحها، نأمل أن تكون إيران هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: البنتاغون يجهز لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: البنتاغون يجهز لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط
12/02/2026 11:04:41
12/02/2026 11:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: ندرس إرسال حاملة طائرات أخرى وقوات إضافية إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
ترمب: ندرس إرسال حاملة طائرات أخرى وقوات إضافية إلى الشرق الأوسط
12/02/2026 11:04:41
12/02/2026 11:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": البنتاغون يجهّز حاملة طائرات ثانية لإرسالها إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": البنتاغون يجهّز حاملة طائرات ثانية لإرسالها إلى الشرق الأوسط
12/02/2026 11:04:41
12/02/2026 11:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ABC عن البنتاغون: زيادة عدد حاملات الطائرات في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ABC عن البنتاغون: زيادة عدد حاملات الطائرات في الشرق الأوسط
12/02/2026 11:04:41
12/02/2026 11:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
وول ستريت جورنال
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الشرق الأوسط
الإسرائيلي
وول ستريت
تابع
قد يعجبك أيضاً
حماس توافق على بدء نزع سلاحها التدريجي في غزة بدءًا من آذار
Lebanon 24
حماس توافق على بدء نزع سلاحها التدريجي في غزة بدءًا من آذار
04:00 | 2026-02-12
12/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيزابيلا توفاليري تمزق صورة خامنئي احتجاجًا في البرلمان الأوروبي
Lebanon 24
إيزابيلا توفاليري تمزق صورة خامنئي احتجاجًا في البرلمان الأوروبي
03:45 | 2026-02-12
12/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستبدو الحرب مع إيران؟.. تقرير لـ"Foreign Policy" يكشف
Lebanon 24
كيف ستبدو الحرب مع إيران؟.. تقرير لـ"Foreign Policy" يكشف
03:30 | 2026-02-12
12/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه الى الشرق الاوسط
Lebanon 24
حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه الى الشرق الاوسط
03:25 | 2026-02-12
12/02/2026 03:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوداني يحذر: الحرب في بلادنا تدعمها قوى خارجية
Lebanon 24
وزير الخارجية السوداني يحذر: الحرب في بلادنا تدعمها قوى خارجية
03:15 | 2026-02-12
12/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2026-02-12
حماس توافق على بدء نزع سلاحها التدريجي في غزة بدءًا من آذار
03:45 | 2026-02-12
إيزابيلا توفاليري تمزق صورة خامنئي احتجاجًا في البرلمان الأوروبي
03:30 | 2026-02-12
كيف ستبدو الحرب مع إيران؟.. تقرير لـ"Foreign Policy" يكشف
03:25 | 2026-02-12
حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه الى الشرق الاوسط
03:15 | 2026-02-12
وزير الخارجية السوداني يحذر: الحرب في بلادنا تدعمها قوى خارجية
03:00 | 2026-02-12
بكين تصف رئيس تايوان بـ"المحرّض على الحرب"
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 11:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 11:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 11:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24