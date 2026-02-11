استعدادا لهجوم محتمل على إيران.. البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط

كشفت صحيفة " " الأميركية أمس الأربعاء ان "البنتاغون" يجهز مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات لنشرها في استعدادا لهجوم محتمل على .وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي ، يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية للمنطقة إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وقد يُصدر الأمر للنشر خلال ساعات.وكان الرئيس ، قد قال مساء أمس الأربعاء، إن اجتماعه مع في "كان جيدا للغاية".وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "انتهيتُ للتو من لقائي مع رئيس الوزراء وعدد من ممثليه".وأضاف: "كان لقاء جيدا للغاية، وتستمر العلاقات الوطيدة بين بلدينا".وأوضح: "لم نتوصل إلى أي اتفاق سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاق".وتابع: "في حال تحقق ذلك، أبلغتُ رئيس الوزراء بأن هذا سيكون خيارنا المفضل. أما في حال تعذر ذلك، فسننتظر لنرى ما ستؤول إليه الأمور".وأردف قائلا: "في المرة السابقة، قررت إيران أن من مصلحتها عدم إبرام اتفاق، فتلقّت ضربة (مطرقة منتصف الليل)، ولم يكن ذلك في صالحها، نأمل أن تكون إيران هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية".