Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

استعدادا لهجوم محتمل على إيران.. البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط

Lebanon 24
11-02-2026 | 23:27
استعدادا لهجوم محتمل على إيران.. البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الأربعاء ان "البنتاغون" يجهز مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات لنشرها في الشرق الأوسط استعدادا لهجوم محتمل على إيران.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية للمنطقة إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وقد يُصدر الأمر للنشر خلال ساعات.

وكان الرئيس ترامب، قد قال مساء أمس الأربعاء، إن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض "كان جيدا للغاية".

وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "انتهيتُ للتو من لقائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من ممثليه".

وأضاف: "كان لقاء جيدا للغاية، وتستمر العلاقات الوطيدة بين بلدينا".

وأوضح: "لم نتوصل إلى أي اتفاق سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاق".

وتابع: "في حال تحقق ذلك، أبلغتُ رئيس الوزراء بأن هذا سيكون خيارنا المفضل. أما في حال تعذر ذلك، فسننتظر لنرى ما ستؤول إليه الأمور".

وأردف قائلا: "في المرة السابقة، قررت إيران أن من مصلحتها عدم إبرام اتفاق، فتلقّت ضربة (مطرقة منتصف الليل)، ولم يكن ذلك في صالحها، نأمل أن تكون إيران هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية".
 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

وول ستريت جورنال

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

وول ستريت

