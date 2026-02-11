5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي.. هذا ما كشفه تقرير أممي

أعلن في تقرير صدر أمس الأربعاء بشأن التهديدات التي يشكلها مسلحو تنظيم "داعش"، ان رئيس أحمد ووزيري الداخلية والخارجية، كانوا أهدافا لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي.



وأضاف التقرير أن الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم "سرايا السنة"، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش".



وأصدر التقرير، الذي أعده مكتب لمكافحة الإرهاب، أنطونيو غوتيريس، دون ذكر تواريخ أو تفاصيل المحاولات ضد الشرع، وهو الهدف ، أو السوري أنس خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني.



وذكرت الوثيقة أن محاولات الاغتيال تشكل دليلا إضافيا على أن التنظيم المتطرف لا يزال عازما على تقويض الحكومة الجديدة و"يستغل بنشاط الفراغات الأمنية وعدم اليقين" في سوريا، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".



وأضاف التقرير أن المجموعة الواجهة وفرت للتنظيم "نفيا منطقيا للمسؤولية" و"حسّنت قدراته العملياتية".



وكانت حكومة الشرع قد انضمت في نوفمبر الماضي إلى التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا.



ووفق خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فإن "داعش" لا يزال يعمل في أنحاء البلاد، مستهدفا بشكل أساسي ، خصوصا في والشمال الشرقي.



والشهر الماضي، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، إن لدى مخاوف بشأن سلامة الرئيس الشرع.