تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي.. هذا ما كشفه تقرير أممي

Lebanon 24
11-02-2026 | 23:35
A-
A+
5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي.. هذا ما كشفه تقرير أممي
5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي.. هذا ما كشفه تقرير أممي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير صدر أمس الأربعاء بشأن التهديدات التي يشكلها مسلحو تنظيم "داعش"، ان رئيس سوريا أحمد الشرع ووزيري الداخلية والخارجية، كانوا أهدافا لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش".

وأصدر التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأمين العام أنطونيو غوتيريس، دون ذكر تواريخ أو تفاصيل المحاولات ضد الشرع، وهو الهدف الرئيسي، أو وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وذكرت الوثيقة أن محاولات الاغتيال تشكل دليلا إضافيا على أن التنظيم المتطرف لا يزال عازما على تقويض الحكومة السورية الجديدة و"يستغل بنشاط الفراغات الأمنية وعدم اليقين" في سوريا، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأضاف التقرير أن المجموعة الواجهة وفرت للتنظيم "نفيا منطقيا للمسؤولية" و"حسّنت قدراته العملياتية".

وكانت حكومة الشرع قد انضمت في نوفمبر الماضي إلى التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا.

ووفق خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فإن "داعش" لا يزال يعمل في أنحاء البلاد، مستهدفا بشكل أساسي قوات الأمن، خصوصا في الشمال والشمال الشرقي.

والشهر الماضي، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، إن لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس الشرع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: رئيس سوريا ووزيرا الداخلية والخارجية السوريين كانوا أهدافا لخمس محاولات اغتيال العام الماضي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقعين نوويين إيرانيين قُصفا العام الماضي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران تدخل معترك الدبلوماسية بعيون مفتوحة وذاكرة راسخة لما جرى العام الماضي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يستعرض خمسة سيناريوهات لإيران ما بعد خامنئي.. هذا ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

مكافحة الإرهاب

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

وزير الداخلية

الأمين العام

قوات الأمن

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-12
Lebanon24
03:45 | 2026-02-12
Lebanon24
03:30 | 2026-02-12
Lebanon24
03:25 | 2026-02-12
Lebanon24
03:15 | 2026-02-12
Lebanon24
03:00 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24