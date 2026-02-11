حصيلة مرتفعة جدا.. أكثر من 7000 قتيل خلال الاحتجاجات الشعبية في ايران

أعلن نشطاء إيرانيون اليوم الخميس ان حصيلة القتلى جراء حملة القمع التي تلت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء بلغت 7002 شخص على الأقل.



ولفتت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، التي تتخذ من مقرا لها، التي قدمت الأرقام الأحدث، إلى أنها كانت دقيقة في تقديراتها خلال جولات الاضطرابات السابقة في إيران، وتعتمد على شبكة من النشطاء داخل البلاد للتحقق من الوفيات.



وقدمت الحكومة حصيلة القتلى الوحيدة في 21 كانون الثاني الماضي، معلنة مقتل 3117 شخصا. وكان النظام في إيران قد قلل في السابق من أعداد الضحايا أو لم يعلن عنها خلال الاضطرابات السابقة.







