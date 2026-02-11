تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
حصيلة مرتفعة جدا.. أكثر من 7000 قتيل خلال الاحتجاجات الشعبية في ايران
Lebanon 24
11-02-2026
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نشطاء إيرانيون اليوم الخميس ان حصيلة القتلى جراء حملة القمع التي تلت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء
إيران
بلغت 7002 شخص على الأقل.
ولفتت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، التي تتخذ من
الولايات المتحدة
مقرا لها، التي قدمت الأرقام الأحدث، إلى أنها كانت دقيقة في تقديراتها خلال جولات الاضطرابات السابقة في إيران، وتعتمد على شبكة من النشطاء داخل البلاد للتحقق من الوفيات.
وقدمت الحكومة
الإيرانية
حصيلة القتلى الوحيدة في 21 كانون الثاني الماضي، معلنة مقتل 3117 شخصا. وكان النظام في إيران قد قلل في السابق من أعداد الضحايا أو لم يعلن عنها خلال الاضطرابات السابقة.
الولايات المتحدة
الإيرانية
الإيراني
إيران
فيات
إيرا
جولا
تابع
