إسرائيل تجري مناورات عسكرية في إيلات

في ظل حالة التأهب الأمني المرتفعة والتوتر الإقليمي المتصاعد، نفذ الجيش مناورة عسكرية في مدينة إيلات الواقعة على ساحل .



وأعلن الجيش الاسرائيلي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن المناورة ستشهد تحركات مكثفة لقوات الأمن والطوارئ والإنقاذ، إلى جانب انتشار للسفن في المنطقة، ضمن تدريبات تهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية.



وأكد البيان أنه "لا يوجد خطر من وقوع حوادث أمنية"، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث أي طارئ حقيقي، سيتم إبلاغ السكان عبر القنوات الرسمية لقوات الأمن.



وتأتي هذه المناورة في وقت تشهد فيه حالة استنفار على أعلى المستويات الأمنية والعسكرية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والتهديدات بجولة مواجهة جديدة مع .





