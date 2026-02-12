تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قرار أميركي بحق "ديون" الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
12-02-2026
|
00:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن سفير
الولايات المتحدة
لدى
الأمم المتحدة
مايك والتز، الأربعاء، أن
واشنطن
ستبدأ في غضون أسابيع بدفع جزء من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة والبالغة مليارات الدولارات، لكن من دون أن تتخلى عن مواصلة الضغط من أجل إصلاح المنظمة الأممية.
وكان
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش قد حذر أواخر الشهر الماضي من أن تخلف الدول الأعضاء عن سداد مستحقاتها أو تأخرها في ذلك، وضع المنظمة الدولية على حافة انهيار مالي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد خفضت في الأشهر الأخيرة تمويلها لبعض وكالات الأمم المتحدة، مثل
منظمة الصحة العالمية
، ورفضت أو أرجأت بعض الاشتراكات الإلزامية الأخرى.
وبحسب التقارير، تدين واشنطن للأمم المتحدة بأكثر من ملياري دولار من رسوم العضوية غير المدفوعة لميزانيتها التشغيلية العادية، ومبلغا مماثلا تقريبا للميزانية المنفصلة لعمليات حفظ السلام.
وفي حديث مع الصحفيين خلال زيارة إلى جنيف، قال والتز إن التركيز ينصب على "المستحقات المتراكمة" على واشنطن.
وأضاف: "سنسدد هذه المستحقات"، مشيرا إلى أن الأموال ستبدأ بالوصول "في غضون أسابيع"، لكنه لم يفصح عن تفاصيل المبلغ الذي تستعد واشنطن لدفعه.
وكان متحدث باسم الأمم المتحدة قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن المنظمة الدولية تنتظر معرفة موعد سداد الأموال ومقدارها.
