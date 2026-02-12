تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وزير الخارجية التركي: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي

12-02-2026 | 01:31
وزير الخارجية التركي: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الولايات المتحدة وإيران تُظهران استعداداً لإيجاد أرضية مشتركة تتيح التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذراً من أن توسيع نطاق المفاوضات ليشمل برنامج الصواريخ الباليستية قد يؤدي إلى "حرب أخرى".
وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أشار فيدان إلى أن إبداء واشنطن استعدادها للتسامح مع تخصيب إيران لليورانيوم ضمن حدود واضحة يُعد تطوراً إيجابياً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستثناء إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران.

وأوضح ترامب، عقب محادثات استمرت نحو 3 ساعات في واشنطن، أن الاتفاق مع إيران يظل "الخيار المفضل" إذا أمكن تحقيقه، معرباً عن أمله في أن تتعامل طهران هذه المرة بـ"عقلانية أكبر".

كما أشار إلى أنه ناقش مع نتنياهو التطورات في غزة والمنطقة، مؤكداً استمرار العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
 من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده لن تتردد في الدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة.

وأضاف عراقجي في منشور على حسابه في "إكس": "التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا النووي أمر ممكن شرط أن يكون عادلا ومتوازنا".
فاينانشال تايمز نقلا عن وزير الخارجية التركي: واشنطن وطهران تُبديان مرونة في مفاوضات الاتفاق النووي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا النووي أمر ممكن شرط أن يكون عادلا ومتوازنا
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: المفاوضات الإيرانية الأميركية اقتصرت على البرنامج النووي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: طلبت من الإيرانيين الجلوس مع الأميركيين وجها لوجه لحل الخلافات
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24

