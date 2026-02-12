تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وزير الخارجية التركي: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي
Lebanon 24
12-02-2026
|
01:31
قال
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان إن
الولايات المتحدة
وإيران تُظهران استعداداً لإيجاد أرضية مشتركة تتيح التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج
النووي
الإيراني
، محذراً من أن توسيع نطاق المفاوضات ليشمل برنامج الصواريخ الباليستية قد يؤدي إلى "حرب أخرى".
وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أشار فيدان إلى أن إبداء
واشنطن
استعدادها للتسامح مع تخصيب
إيران
لليورانيوم ضمن حدود واضحة يُعد تطوراً إيجابياً.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد أعلن في وقت سابق أنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، باستثناء إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران.
وأوضح
ترامب
، عقب محادثات استمرت نحو 3 ساعات في واشنطن، أن الاتفاق مع إيران يظل "الخيار المفضل" إذا أمكن تحقيقه، معرباً عن أمله في أن تتعامل طهران هذه المرة بـ"عقلانية أكبر".
كما أشار إلى أنه ناقش مع نتنياهو التطورات في غزة والمنطقة، مؤكداً استمرار العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده لن تتردد في الدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة.
وأضاف عراقجي في منشور على حسابه في "إكس": "التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا النووي أمر ممكن شرط أن يكون عادلا ومتوازنا".
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
