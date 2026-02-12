وزير الخارجية التركي: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي

قال هاكان فيدان إن وإيران تُظهران استعداداً لإيجاد أرضية مشتركة تتيح التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج ، محذراً من أن توسيع نطاق المفاوضات ليشمل برنامج الصواريخ الباليستية قد يؤدي إلى "حرب أخرى".

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أشار فيدان إلى أن إبداء استعدادها للتسامح مع تخصيب لليورانيوم ضمن حدود واضحة يُعد تطوراً إيجابياً.



وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في وقت سابق أنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بنيامين نتنياهو، باستثناء إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران.



وأوضح ، عقب محادثات استمرت نحو 3 ساعات في واشنطن، أن الاتفاق مع إيران يظل "الخيار المفضل" إذا أمكن تحقيقه، معرباً عن أمله في أن تتعامل طهران هذه المرة بـ"عقلانية أكبر".



كما أشار إلى أنه ناقش مع نتنياهو التطورات في غزة والمنطقة، مؤكداً استمرار العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده لن تتردد في الدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة.



وأضاف عراقجي في منشور على حسابه في "إكس": "التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا النووي أمر ممكن شرط أن يكون عادلا ومتوازنا".