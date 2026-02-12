تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
دولة عربية تحدد أول يوم من رمضان

Lebanon 24
12-02-2026 | 01:36
أكدت سلطنة عُمان رسمياً أن يوم الأربعاء 18 شباط هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس 19 شباط هو غرة شهر رمضان.

وأشارت سلطنة عُمان في بيان أمس الأربعاء أن القمر يغيب يوم الثلاثاء 17 شباط 2026م قبل الشمس أو معها في جميع أرجاء السلطنة وبالتالي تستحيل رؤية الهلال يومئذ، وفق ما نقل التلفزيون العماني.

وأشار يوسف الرحبي مدير دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية إلى أن المختصين أكدوا استحالة رؤية الهلال في كامل العالم الإسلامي عند تحري دخول شهر رمضان يوم الثلاثاء. وأضاف أن القمر يغرب في سلطنة عمان وشبه الجزيرة العربية مع غروب الشمس أو قبلها، وكلما اتجهنا شرقاً يزداد الفارق حيث ينزل القمر قبل الشمس.

كما أشار إلى أنه في الحالات التي يؤكد فيها علم الفلك استحالة الرؤية (مثلما حدث في هذا الشهر) قد يصدر الإعلان مباشرة دون الحاجة لتحري الرؤية ميدانياً نظرا للجزم العلمي بعدم إمكانية ظهور الهلال. وأكد أنه تم التمييز بين الرؤية بالعين المجردة والرؤية باستخدام الأجهزة الفلكية، وكلاهما مستحيل في الظروف المذكورة.
 
