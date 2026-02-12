تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كيم جونغ أون يمهد لتولي ابنته الخلافة

Lebanon 24
12-02-2026 | 01:48
A-
A+
كيم جونغ أون يمهد لتولي ابنته الخلافة
كيم جونغ أون يمهد لتولي ابنته الخلافة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت تقارير برلمانية في كوريا الجنوبية عن جهاز الاستخبارات الوطني تقديرات تشير إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتخذ خطوات متدرجة لتعزيز موقع ابنته كخليفة محتملة، وسط مؤشرات على منحها دوراً متناميا في المشهد السياسي.
وبحسب المعلومات، فإن الابنة التي يُعتقد أن اسمها كيم جو إيه وتبلغ أوائل سن المراهقة، باتت تظهر بوتيرة متزايدة في المناسبات الرسمية إلى جانب والدها، لا سيما خلال زيارات مواقع عسكرية ومشاريع تسليحية، وهو ما يراه محللون إشارة رمزية وسياسية إلى إعدادها لقيادة الجيل الرابع من حكم عائلة كيم.

ويترقب مراقبون ما إذا كانت ستشارك في اجتماع مرتقب لحزب العمال الحاكم، وكيف سيجري تقديمها رسميا، في وقت تشير فيه التقديرات الاستخباراتية إلى أنها تُعامل بالفعل كشخصية قيادية رفيعة.

ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر التاسع للحزب، المقرر أواخر شباط، محطة مفصلية قد تكشف أولويات بيونغيانغ السياسية والاقتصادية والدفاعية للمرحلة المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيم جونغ أون يغرس شجرة لتخليد ذكرى جنود كوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام كوري شمالي: كيم جونغ أون أشرف على اختبار صواريخ فرط صوتية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. ابنة كيم جونغ أون تزور ضريح جدها
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تلمّح للخلافة… وابنة كيم في الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

كيم جونغ أون

الشمالية كيم

حزب العمال

كيم جونغ

برلماني

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-02-12
Lebanon24
03:30 | 2026-02-12
Lebanon24
03:25 | 2026-02-12
Lebanon24
03:15 | 2026-02-12
Lebanon24
03:00 | 2026-02-12
Lebanon24
02:59 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24