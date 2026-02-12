تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

الخرطوم: على الأمم المتحدة الضغط على ممولي الدعم السريع

Lebanon 24
12-02-2026 | 01:52
الخرطوم: على الأمم المتحدة الضغط على ممولي الدعم السريع
بعد إبداء الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإغاثية الدولية قلقها إزاء الهجمات التي طالت مؤخراً قوافل ومراكز الإغاثة لا سيما في كردفان، دعا وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي الدعم السريع.
كما أكد سالم في كلمة لمجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الخميس أن "الأوضاع تسير نحو استعادة سيطرة الجيش على كافة التراب الوطني".

إلى ذلك، أعرب عن أسفه لعدم إرسال الاتحاد الأفريقي وفدا للتحقيق بالانتهاكات التي حصلت في السودان.
