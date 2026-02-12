الخرطوم: على الأمم المتحدة الضغط على ممولي الدعم السريع

بعد إبداء وغيرها من المنظمات الإغاثية الدولية قلقها إزاء الهجمات التي طالت مؤخراً قوافل ومراكز الإغاثة لا سيما في كردفان، دعا السوداني سالم، الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي الدعم السريع.

كما أكد سالم في كلمة لمجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الخميس أن "الأوضاع تسير نحو استعادة سيطرة الجيش على كافة التراب الوطني".



إلى ذلك، أعرب عن أسفه لعدم إرسال وفدا للتحقيق بالانتهاكات التي حصلت في .