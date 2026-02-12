إيطاليا تعيد رسم سياستها البحرية في مواجهة الهجرة

أفاد مصدر حكومي بأن وافق، الأربعاء، على مشروع قانون يُجيز عمليات فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات "الضغط الاستثنائي" على حدود البلاد، في تشديد إضافي للإجراءات ضد المهاجرين بطرق غير مشروعة.



وسعت رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني، منذ توليها منصبها في أواخر عام 2022، إلى تسريع إعادة طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على الموافقة إلى بلدانهم، وفرضت عقوبات سجن أشد على مهربي البشر، في محاولة لوقف الرحلات .



وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق هذا الأسبوع على تعديلات في قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي، استجابة لضغوط من دول أعضاء، من بينها ، لاتخاذ نهج أكثر صرامة.



وبموجب مسودة القانون يمكن للحكومة حظر دخول القوارب إلى مياهها الإقليمية لمدة تصل إلى 6 أشهر "في حالات التهديد الخطير للنظام العام أو "، بحسب " ".



وسيواجه من يخالف ذلك غرامات تصل إلى 60 ألف دولار، وفي حال تكرار المخالفات، سيتم مصادرة قواربهم، وهو إجراء يستهدف سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الخيرية.



وكرر تحالف ميلوني مرارا أن تشغيل المنظمات الإنسانية لسفن الإنقاذ يشكل حافزا للمهاجرين على الإبحار.



وانتقدت من يسار الوسط في إيطاليا مشروع القانون، الذي يتطلب موافقة مجلسي البرلمان. (ارم نيوز)



Advertisement