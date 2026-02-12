بنغلادش تنتخب في أول اقتراع بعد انتفاضة 2024

فتحت مراكز الاقتراع في بنغلادش أبوابها أمام الناخبين، اليوم الخميس، في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ انتفاضة آب عام 2024، وتتواجه فيها أحزاب وشخصيات كانت قد سحقت خلال الحكم الاستبدادي للشيخة حسينة وأخرى جديدة على الساحة السياسية.



وتم نشر أكثر من 300 ألف جندي وشرطي في جميع أنحاء البلاد، بعد تحذير خبراء في قبل بدء التصويت من تزايد موجات "التعصب" و"التهديدات" و"التضليل" التي تستهدف بشكل خاص ملايين الشباب الذين ينتخبون للمرة الأولى.





ويثق طارق ، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء والبالغ 60 عاما، في قدرة الحزب الوطني البنغلادشي الذي ينتمي إليه السلطة، لكنه يواجه منافسة قوية من " "، أكبر حزب في البلاد.



وفي حال فاز الائتلاف الذي تقوده الجماعة الاسلامية، فقد يرأس زعيمها شفيق أول حكومة يقودها إسلاميون في بنغلادش، العلمانية دستوريا.



وحذر شفيق الرحمن بعد الإدلاء بصوته في دكا من أن حزبه سيطعن في أي مزاعم تزوير، محذرا: "لن نتساهل مع أي شخص (...) سنفعل كل ما هو مطلوب".



وتتباين استطلاعات الرأي بشكل كبير، لكن معظمها يعطي التقدم لحزب بنغلادش الوطني، مع إشارة بعضها إلى أن المنافسة متقاربة للغاية.



وطالب حزب "الوطن للمواطنين"، الذي شكله قادة الطلاب الذين قادوا انتفاضة 2024 والمتحالف الآن مع الجماعة الإسلامية، أيضا بضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة.



وقال زعيم الحزب ناهد إسلام، بعد إدلائه بصوته في دكا: "سنقبل تفويض الشعب، مهما كانت النتيجة. لكن يجب أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة".



وشدد محمد يونس، حامل نوبل للسلام، والذي قاد البلاد بعد 15 عاما من حكم حسينة، على "أهمية هذا اليوم"، مضيفا أنه سيحدد "التوجه المستقبلي للبلاد وطبيعة ديمقراطيتها ومدى استمراريتها ومصير الجيل القادم". (ارم نيوز)

