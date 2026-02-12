تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

من سوريا للعراق.. انتهاء نقل 5500 سجين لداعش

Lebanon 24
12-02-2026 | 02:19
من سوريا للعراق.. انتهاء نقل 5500 سجين لداعش
يرتقب أن تنتهي اليوم الخميس عملية نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، وفق ما أكدت مصادر خاصة للعربية.

كما أوضحت المصادر أن العدد النهائي لسجناء داعش الذين تم نقلهم سيبلغ 5500 سجين.
وكان خالد اليعقوبي مستشار رئيس الوزراء العراقي للسياسات الأمنية أشار الأسبوع الماضي إلى أن ما يقارب 1300 داعشي نقلوا إلى داخل الأراضي العراقية، بينهم 4 عراقيين فقط. وأوضح حينها أن السلطات العراقية وافقت على استقبال عناصر التنظيم الإرهابي من أجل منع هروبهم من السجون السورية، مضيفاً أن الأوضاع الأمنية في الداخل السوري غير المستتبة خلال الفترة الماضية، ساهمت في اتخاذ هذا القرار.

بينما أكد مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، مباشرة القضاء العراقي اتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين من عناصر داعش، الذين سيتم نقلهم من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إلى سجون آمنة في العراق.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: 200 سجين ينتمون لداعش فروا من معتقل الشدادي
المتحدث باسم الحكومة العراقية: نقل إرهابيي تنظيم الدولة من سوريا للعراق هو خطوة استباقية للدفاع عن أمننا القومي
الخارجية السورية: تسلمنا قائمة بـ 300 سجين سيتم إعادتهم من لبنان (العربية)
وفاة سجين جديد في رومية ومخاوف من تفشّي السل
