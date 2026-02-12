من سوريا للعراق.. انتهاء نقل 5500 سجين لداعش

يرتقب أن تنتهي اليوم الخميس عملية نقل سجناء تنظيم داعش من إلى ، وفق ما أكدت مصادر خاصة للعربية.



كما أوضحت المصادر أن العدد النهائي لسجناء داعش الذين تم نقلهم سيبلغ 5500 سجين.

وكان خالد اليعقوبي مستشار رئيس الوزراء للسياسات الأمنية أشار الأسبوع الماضي إلى أن ما يقارب 1300 داعشي نقلوا إلى داخل الأراضي ، بينهم 4 عراقيين فقط. وأوضح حينها أن السلطات العراقية وافقت على استقبال عناصر التنظيم الإرهابي من أجل منع هروبهم من السجون ، مضيفاً أن الأوضاع الأمنية في الداخل السوري غير المستتبة خلال الفترة الماضية، ساهمت في اتخاذ هذا القرار.



بينما أكد ، في وقت سابق، مباشرة العراقي اتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين من عناصر داعش، الذين سيتم نقلهم من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا ، إلى سجون آمنة في العراق.