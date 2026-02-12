اجتماع دفاعي للناتو وسط توتر بشأن غرينلاند

يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، الخميس، لمناقشة قضايا الدفاع ودعم أوكرانيا، في وقت يواجه فيه الحلفاء الأوروبيون ضغوطاً متزايدة لتحمل قدر أكبر من المسؤولية مع تحول أولويات إلى مناطق أخرى.



ويأتي الاجتماع بعد إعلان الناتو زيادة وجوده في منطقة القطب والمناطق المحيطة بها، عقب خلاف حول غرينلاند أدى إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها ، بحسب الوكالة "الألمانية".



وكان الرئيس الأمريكي لوح أحياناً بضم الجزيرة الخاضعة للإدارة الدنماركية، مبرراً ذلك بالقول إن أو الصين قد تستوليان عليها ما لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.



ومن المتوقع أن يمثل الأمريكي بيت هيغسيث في اجتماع الخميس وكيل إلبريدج كولبي.



وبذلك يصبح هيغسيث ثاني مسؤول أمريكي يتغيب عن اجتماع رفيع المستوى للناتو خلال الأشهر الأخيرة، بعد امتناع ماركو روبيو عن حضور اجتماع في كانون الأول الماضي.



وكان هيغسيث فاجأ حلفاء الناتو في اجتماع وزراء الدفاع العام الماضي بتصريحات حادة بشأن انخفاض الإنفاق الدفاعي في أوروبا واعتمادها العسكري على الولايات المتحدة، كما استبعد في حينه إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلاً.



وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، سينضم إلى وزراء دفاع الناتو وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف للمرة الأولى منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي.



وعقب انتهاء الاجتماع الرسمي للناتو، من المقرر أن تترأس ألمانيا وبريطانيا اجتماعاً لأقرب حلفاء أوكرانيا بهدف الحصول على تعهدات بتقديم دعم عسكري جديد. (ارم نيوز)



