تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اجتماع دفاعي للناتو وسط توتر بشأن غرينلاند

Lebanon 24
12-02-2026 | 02:35
A-
A+

اجتماع دفاعي للناتو وسط توتر بشأن غرينلاند
اجتماع دفاعي للناتو وسط توتر بشأن غرينلاند photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، الخميس، لمناقشة قضايا الدفاع الأوروبي ودعم أوكرانيا، في وقت يواجه فيه الحلفاء الأوروبيون ضغوطاً متزايدة لتحمل قدر أكبر من المسؤولية مع تحول أولويات الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان الناتو زيادة وجوده في منطقة القطب الشمالي والمناطق المحيطة بها، عقب خلاف حول غرينلاند أدى إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بحسب الوكالة "الألمانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح أحياناً بضم الجزيرة الخاضعة للإدارة الدنماركية، مبرراً ذلك بالقول إن روسيا أو الصين قد تستوليان عليها ما لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

ومن المتوقع أن يمثل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في اجتماع الخميس وكيل وزارة الدفاع إلبريدج كولبي.

وبذلك يصبح هيغسيث ثاني مسؤول أمريكي يتغيب عن اجتماع رفيع المستوى للناتو خلال الأشهر الأخيرة، بعد امتناع وزير الخارجية ماركو روبيو عن حضور اجتماع وزراء الخارجية في كانون الأول الماضي.

وكان هيغسيث فاجأ حلفاء الناتو في اجتماع وزراء الدفاع العام الماضي بتصريحات حادة بشأن انخفاض الإنفاق الدفاعي في أوروبا واعتمادها العسكري على الولايات المتحدة، كما استبعد في حينه إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلاً.

وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، سينضم إلى وزراء دفاع الناتو وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف للمرة الأولى منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي.

وعقب انتهاء الاجتماع الرسمي للناتو، من المقرر أن تترأس ألمانيا وبريطانيا اجتماعاً لأقرب حلفاء أوكرانيا بهدف الحصول على تعهدات بتقديم دعم عسكري جديد. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناتو: رئيس الحلف لم يقدم أي تنازلات بشأن السيادة على غرينلاند في اجتماعه مع ترامب
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو: رئيس الحلف لم يقدم أي تنازلات بشأن السيادة على غرينلاند في اجتماعه مع ترامب
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": مقترح الأمين العام للناتو بشأن غرينلاند يتضمن تحديث اتفاقية الدفاع عن الجزيرة الموقَّعة عام 1951 وإمكانية إقامة مناطق دفاعية إذا رأى الناتو ذلك ضروريًا
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للناتو: لا يزال هناك الكثير من العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزراء الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

الأوروبيين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-02-12
Lebanon24
03:30 | 2026-02-12
Lebanon24
03:25 | 2026-02-12
Lebanon24
03:15 | 2026-02-12
Lebanon24
03:00 | 2026-02-12
Lebanon24
02:59 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24