تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بين بكين وواشنطن… تايوان تعزز استعداداتها العسكرية

Lebanon 24
12-02-2026 | 02:45
A-
A+

بين بكين وواشنطن… تايوان تعزز استعداداتها العسكرية
بين بكين وواشنطن… تايوان تعزز استعداداتها العسكرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر الرئيس التايواني لاي تشينغ تي من أن دولاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستكون أهدافاً لاحقة لبكين في حال هاجمت الصين الجزيرة وضمتها.

وفي أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية منذ توليه منصبه في أيار 2024، قال لاي إنه واثق من أن البرلمان التايواني سيوافق على ميزانية إضافية بقيمة 40 مليار دولار لتمويل شراء معدات دفاعية أساسية، بما في ذلك أسلحة من الولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".


وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد حذر واشنطن من بيع أسلحة إلى تايوان، لكن لاي قال إن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب تايوان ولن تحتاج إلى استخدامها كـ"ورقة مساومة" مع بكين.

وتدّعي الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقد هددت باستخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها.

وأضاف لاي: "إذا ضمت الصين تايوان، فلن تتوقف طموحاتها التوسعية عند هذا الحد"، مضيفاً أن البلدان التالية المهددة ستكون اليابان والفلبين ودول أخرى في المنطقة، وستمتد تداعيات ذلك في نهاية المطاف إلى الأمريكيتين وأوروبا.

واعتبر الرئيس التايواني أن حملة بكين الأخيرة ضد جنرالات كبار في الجيش الصيني كانت في الواقع وضعاً غير عادي، لكنه رأى أن ذلك لا يغير من حاجة تايوان إلى الاستعداد العسكري والدفاعي.

وأشاد لاي بدعم أوروبا لـ"المقاومة الأوكرانية" في حربها المستمرة منذ سنوات ضد الغزو الروسي، معرباً عن رغبته في تعزيز التعاون الدفاعي لتايوان مع أوروبا في مجالات الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تايوان ترصد تحركات عسكرية صينية حول مضيق تايوان
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تايوان: رصد 77 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان خلال آخر 24 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين تصف رئيس تايوان بـ"المحرّض على الحرب"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تايوان يتعهد عدم استفزاز بكين
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأوكرانية

الأمريكية

البرلمان

المقاومة

الجزيرة

جنرالات

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-02-12
Lebanon24
03:30 | 2026-02-12
Lebanon24
03:25 | 2026-02-12
Lebanon24
03:15 | 2026-02-12
Lebanon24
03:00 | 2026-02-12
Lebanon24
02:59 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24