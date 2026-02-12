بكين تصف رئيس تايوان بـالمحرّض على الحرب

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بكين تصف رئيس تايوان بـ"المحرّض على الحرب"

Lebanon 24
12-02-2026 | 03:00
بكين تصف رئيس تايوان بـ"المحرّض على الحرب"
وصفت بكين اليوم الخميس، رئيس تايوان لاي تشينغ تي بأنه "محرض على الحرب"، وذلك بعدما حذر في مقابلة مع وكالة فرانس برس من أن دولا في منطقته ستكون أهدافا تالية لبكين في حال هاجمت الصين الجزيرة الديمقراطية وضمّتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري "كشفت تصريحات لاي تشينغ تي مجددا عن طبيعته العنيدة المؤيدة للاستقلال، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه مُزعزع للسلام ومُثير للأزمات ومُحرّض على الحرب".

وحذّر الرئيس التايواني من أن دولاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستكون أهدافاً لاحقة لبكين في حال هاجمت الصين الجزيرة وضمتها.

واعتبر الرئيس التايواني أن حملة بكين الأخيرة ضد جنرالات كبار في الجيش الصيني كانت في الواقع وضعاً غير عادي، لكنه رأى أن ذلك لا يغير من حاجة تايوان إلى الاستعداد العسكري والدفاعي.

وأشاد لاي بدعم أوروبا لـ"المقاومة الأوكرانية" في حربها المستمرة منذ سنوات ضد الغزو الروسي، معرباً عن رغبته في تعزيز التعاون الدفاعي لتايوان مع أوروبا في مجالات الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية.
(ارم نيوز)
