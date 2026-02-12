موسكو متفائلة: "قد نتوصل لاتفاقيات مع واشنطن"

ألمحت إلى إمكانية التوصل لاتفاقيات مع أميركا، معتبرة أن الأخيرة أصبحت أكثر "براغماتية" تجاه حلفائها في .

وأعلن نائب ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، أن بلاده "منفتحة على مناقشة موضوع نشر الصواريخ بعيدة المدى في مع الأميركية، في ظل موقف أميركي أكثر براغماتية تجاه شركاء في الناتو".



كما أضاف غروشكو، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "بالنظر إلى أن موقف الحالية تجاه شركائها الأوروبيين في الناتو، أصبح أكثر براغماتية وأقل أيديولوجية مقارنة بالسابقين، هناك احتمال التوصل إلى اتفاقيات".

إلى ذلك، اعتبر أن " تشهد حاليا مشاعر عسكرية متزايدة، وما تفعله اليوم هو محاولة لبناء أمن ضد روسيا". وأردف محذراً من أن روسيا سترد بالمثل إذا حاولت أوروبا إنشاء قدرات عسكرية ضدها". وقال "إذا كانوا يسيرون في طريق إنشاء قدرة عسكرية ضد روسيا، فيجب أن يدركوا أنه سيتم إنشاء قدرة مضادة مماثلة وأكثر فاعلية".