Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

موسكو متفائلة: "قد نتوصل لاتفاقيات مع واشنطن"

Lebanon 24
12-02-2026 | 02:59
موسكو متفائلة: قد نتوصل لاتفاقيات مع واشنطن
ألمحت روسيا إلى إمكانية التوصل لاتفاقيات مع أميركا، معتبرة أن الأخيرة أصبحت أكثر "براغماتية" تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، أن بلاده "منفتحة على مناقشة موضوع نشر الصواريخ بعيدة المدى في ألمانيا مع الولايات المتحدة الأميركية، في ظل موقف أميركي أكثر براغماتية تجاه شركاء واشنطن الأوروبيين في الناتو".

كما أضاف غروشكو، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "بالنظر إلى أن موقف الإدارة الأميركية الحالية تجاه شركائها الأوروبيين في الناتو، أصبح أكثر براغماتية وأقل أيديولوجية مقارنة بالسابقين، هناك احتمال التوصل إلى اتفاقيات".
إلى ذلك، اعتبر أن "أوروبا تشهد حاليا مشاعر عسكرية متزايدة، وما تفعله اليوم هو محاولة لبناء أمن ضد روسيا". وأردف محذراً من أن روسيا سترد بالمثل إذا حاولت أوروبا إنشاء قدرات عسكرية ضدها". وقال "إذا كانوا يسيرون في طريق إنشاء قدرة عسكرية ضد روسيا، فيجب أن يدركوا أنه سيتم إنشاء قدرة مضادة مماثلة وأكثر فاعلية".
وزير الخارجية الروسي

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

وزير الخارجية

الأوروبيين

الأوروبي

ألمانيا

