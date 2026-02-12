تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
موسكو متفائلة: "قد نتوصل لاتفاقيات مع واشنطن"
Lebanon 24
12-02-2026
|
02:59
photos
ألمحت
روسيا
إلى إمكانية التوصل لاتفاقيات مع أميركا، معتبرة أن الأخيرة أصبحت أكثر "براغماتية" تجاه حلفائها في
حلف شمال الأطلسي
.
وأعلن نائب
وزير الخارجية الروسي
ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، أن بلاده "منفتحة على مناقشة موضوع نشر الصواريخ بعيدة المدى في
ألمانيا
مع
الولايات المتحدة
الأميركية، في ظل موقف أميركي أكثر براغماتية تجاه شركاء
واشنطن
الأوروبيين
في الناتو".
كما أضاف غروشكو، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "بالنظر إلى أن موقف
الإدارة الأميركية
الحالية تجاه شركائها الأوروبيين في الناتو، أصبح أكثر براغماتية وأقل أيديولوجية مقارنة بالسابقين، هناك احتمال التوصل إلى اتفاقيات".
إلى ذلك، اعتبر أن "
أوروبا
تشهد حاليا مشاعر عسكرية متزايدة، وما تفعله اليوم هو محاولة لبناء أمن ضد روسيا". وأردف محذراً من أن روسيا سترد بالمثل إذا حاولت أوروبا إنشاء قدرات عسكرية ضدها". وقال "إذا كانوا يسيرون في طريق إنشاء قدرة عسكرية ضد روسيا، فيجب أن يدركوا أنه سيتم إنشاء قدرة مضادة مماثلة وأكثر فاعلية".
