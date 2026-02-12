وزير الخارجية السوداني يحذر: الحرب في بلادنا تدعمها قوى خارجية

قال وزير خارجية السودان سالم "إن يحمي ظهر إفريقيا من التهديدات وأهمها التدخلات الأجنبية المسلحة في القارة".

وأشار الى "أن قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي معيب واتخذ دون بعثة تقصي حقائق".

وأفاد “بأن الحرب الجارية في السودان تشهد تدخلا أجنبيا وتمويلا وتسليحا خارجيا".

وتابع: نقدر مواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة لوحدة السودان وسيادته ضد منطق تفتيته وتقسيمه.

وقال "إن عودة السودان للاتحاد الإفريقي مكسب لإفريقيا باعتباره دولة مؤسسة للاتحاد". (الجزيرة)

