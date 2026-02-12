حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه الى الشرق الاوسط

على الرغم من تأكيد الرئيس الأميركي المضي قدماً بالتفاوض مع ، تستعد حاملة طائرات أميركية ثانية للانتشار في .



فقد أكد مسؤولون أميركيون أن أصدر تعليمات لمجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط بينما تستعد القوات الأميركية لاحتمال شن هجوم على إيران، وفق ما نقلت صحيفة " ".

لكن المسؤولين أوضحوا في الوقت عينه أن لم يصدر بعد أمراً رسمياً بنشر ، لافتين إلى أن الخطط قد تتغيّر.



وقال أحد المسؤولين إن البنتاغون يستعد لإرسال حاملة طائرات خلال أسبوعين، ربما من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لتنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس آبراهام " الموجودة بالفعل في المنطقة.



كما أضاف أن حاملة الطائرات "يو إس إس إتش. دبليو. بوش" تكمل سلسلة من التدريبات قبالة سواحل ، لكنها قد تسرع في إنهاء تلك التدريبات.



وتستطيع هذه الحاملة إطلاق واستعادة طائرات الهجوم الإلكتروني، وطائرات ، والطائرات الهجومية، بما في ذلك نسخة حاملة الطائرات من مقاتلات F 35 الشبحية، وفقاً لمسؤول في البحرية الأميركية.