إيزابيلا توفاليري تمزق صورة خامنئي احتجاجًا في البرلمان الأوروبي

أقدمت ممثلة إيطاليا في ، إيزابيلا توفاليري، أمس، على تمزيق صورة المرشد علي خامنئي خلال جلسة علنية، في خطوة احتجاجية صريحة.



وواكبت توفاليري هذا الفعل بالهتاف: "عاش الغرب، عاشت "، تعبيرًا عن موقفها المناهض للنظام الإيراني.



وفي وقت سابق أقدمت توفاليري، على إحراق صورة خامنئي أمام مبنى البرلمان الأوروبي، مطالبة بسقوط ما سمته بـ"ديكتاتور "، وقالت إن الشعب الإيراني، بعد سنوات من الحكم المتطرف والراديكالي، يتحرك اليوم بشجاعة كبيرة للتحرر من دكتاتورية خامنئي.



وأضافت، أن آلاف النساء والرجال الإيرانيين قُتلوا وتعرضوا للتعذيب والاعتقال خلال حملات القمع التي نفذها النظام.



وانتقدت النائبة ما وصفته بازدواجية المواقف في الغرب، قائلة: "اليسار في الغرب نظّم قوافل بحرية من أجل غزة، وخرج في تظاهرات، وعطّل وسائل النقل، لكنه لم ينظم أي احتجاج من أجل الشعب الإيراني، ولا سيما النساء اللواتي يناضلن من أجل الحرية؛ كان هناك فقط صمتٌ مدوٍّ".



وأكدت توفاليري في ختام حديثها: "أنا إلى جانب الشعب الإيراني، أنا إلى جانب الحرية. هذا النظام الدموي يجب أن يسقط في أقرب وقت، من أجل مصلحة ، ومن أجل مصلحة النساء والرجال الإيرانيين".



