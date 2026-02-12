ما جديد مأساة المركب الغارق في النيل بالسودان؟

ارتفع عدد القتلى إثر غرق مركب في نهر النيل بالسودان إلى 21 على الأقل، وفق ما أفادت مصادر طبية اليوم الخميس.

وكانت شبكة أطباء وهي منظمة طبية تتابع الحرب المستمرة في البلاد، أفادت مساء أمس بأن العبارة التي غرقت في الواقعة شمالي البلاد، كان على متنها 27 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال.



كما أشارت إلى أنه تم انتشال أكثر من 15 جثة، بينما لا يزال السكان وفرق الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين. وأضافت أن ستة أشخاص فقط نجوا من الكارثة.



حوادث شائعة

يُذكر أن مثل هذه المتعلقة بالعبارات المحملة فوق طاقتها شائعة في الممرات المائية في الأفريقي، حيث غالبا ما يتم تجاهل إجراءات السلامة، وفق "أسوشييتد برس".



وتقع الولاية النيل في شمال على امتداد نهر النيل، وتحدّها من ، ومن الشرق ، والخرطوم من الجنوب، وشمال كردفان من الغرب.



فسيما تعتبر الدامر عاصمة الولاية، بينما تُعد عطبرة أكبر مدنها وأكثرها نشاطاً اقتصادياً.