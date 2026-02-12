تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيلينسكي يطالب بتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
12-02-2026 | 04:15
زيلينسكي يطالب بتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن يتضمن أي اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا موعدًا محددًا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا "ستبذل ما بوسعها" لتكون "جاهزة من الناحية التقنية" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أنها ستحقق الخطوات الرئيسية المطلوبة على الأقل للانضمام، بحسب الوكالة "الألمانية".

وأضاف زيلينسكي: "أريد موعدًا محددًا"، محذرًا من أنه في حال لم يتضمن الاتفاق، الذي ستوقعه الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، موعدًا محددًا للانضمام، فإن روسيا ستعمل على تعطيل العملية بشكل غير مباشر من خلال بعض الممثلين الأوروبيين، ولن تتصرف بمفردها، وفق تقديره.

ووصف الرئيس الأوكراني انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بأنه "ضمان أمني لأوكرانيا"، مؤكدًا ضرورة وجود تفاصيل محددة وجدول زمني ثابت. (ارم نيوز)
