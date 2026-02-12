زيلينسكي يطالب بتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الأوكراني، ، إلى أن يتضمن أي اتفاق سلام لإنهاء الحرب في موعدًا محددًا لانضمام بلاده إلى .



وفي منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أكد أن أوكرانيا "ستبذل ما بوسعها" لتكون "جاهزة من الناحية التقنية" للانضمام إلى الاتحاد بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أنها ستحقق الخطوات الرئيسية المطلوبة على الأقل للانضمام، بحسب الوكالة " ".



وأضاف زيلينسكي: "أريد موعدًا محددًا"، محذرًا من أنه في حال لم يتضمن الاتفاق، الذي ستوقعه وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، موعدًا محددًا للانضمام، فإن ستعمل على تعطيل العملية بشكل غير مباشر من خلال بعض الممثلين ، ولن تتصرف بمفردها، وفق تقديره.



ووصف الرئيس الأوكراني انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بأنه "ضمان أمني لأوكرانيا"، مؤكدًا ضرورة وجود تفاصيل محددة وجدول زمني ثابت. (ارم نيوز)



