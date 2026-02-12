البنتاغون يتجه لنشر الذكاء الاصطناعي عبر شبكات سرية.. إليكم التفاصيل

يقوم بدفع كبرى شركات بما في ذلك OpenAI وAnthropic، لجعل أدواتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي متاحة على الشبكات المصنّفة (سرية)، من دون الكثير من القيود التي تفرضها عادة هذه الشركات على المستخدمين.



وقد أبلغ كبير مسؤولي التكنولوجيا في البنتاغون، إميل ، خلال فعالية في يوم الثلاثاء الماضي كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا أن الجيش يهدف إلى إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي على كلٍّ من الشبكات السرية، بحسب شخصين مطّلعين على الأمر.



وقال مسؤول طلب عدم هويته إن البنتاغون "يتجه نحو نشر قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر جميع مستويات التصنيف"، وفق ما أفادت وكالة اليوم الخميس.





