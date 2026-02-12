تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

سجن وزير داخليّة كوريا الجنوبية السابق 7 سنوات

Lebanon 24
12-02-2026 | 04:30
سجن وزير داخليّة كوريا الجنوبية السابق 7 سنوات
أصدرت محكمة كورية جنوبية، الخميس، حكمًا على وزير الداخلية السابق لي سانغ مين بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب دوره في محاولة الرئيس السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.

ووجدت محكمة سول المركزية أن لي (61 عامًا) مذنب بالمشاركة في عصيان من خلال نقل تعليمات إلى الشرطة ووكالات الإطفاء لقطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام. وقال القاضي إن لي حنث أيضًا باليمين عندما أنكر فعل ذلك خلال إجراءات لمساءلة يون، بحسب "رويترز".

وقال القاضي ريو كيونغ جين: "استخدام القوة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة يضعف معارضة الجمهور للعصيان، مما يسهل تنفيذ المؤامرة".

وطالب ممثلو الادعاء الشهر الماضي بسجن الوزير لمدة 15 عامًا، واتهموه بلعب دور حاسم في تمكين العصيان، وهي اتهامات نفى لي صحتها.

ويُذكر أن لي رهن الحبس الاحتياطي منذ آب بعد أن وافقت المحكمة على اعتقاله.

ويعد لي ثاني عضو في حكومة يون يصدر حكم بحقه لدوره في إعلان الأحكام العرفية، بعد الحكم على رئيس الوزراء السابق هان دوك سو بالسجن 23 عامًا في كانون الثاني الماضي.
مواضيع ذات صلة
الادعاء في كوريا الجنوبية يطالب بإعدام الرئيس السابق
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية السابق حاول استفزاز بيونغ يانغ لشن عدوان مسلح
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع كوريا الجنوبية: لا صحة لمزاعم انتهاك سيادة كوريا الشمالية بمسيّرتين
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من توسع كوريا الشمالية في إنتاج الأسلحة النووية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:55:51 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

وسائل الإعلام

وزير الداخلية

يون سوك يول

هان دوك سو

يون سوك

العصيان

لي سانغ

