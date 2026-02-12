سجن وزير داخليّة كوريا الجنوبية السابق 7 سنوات

أصدرت محكمة كورية جنوبية، الخميس، حكمًا على السابق مين بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب دوره في محاولة الرئيس السابق فرض الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.



ووجدت محكمة سول المركزية أن لي (61 عامًا) مذنب بالمشاركة في عصيان من خلال نقل تعليمات إلى الشرطة ووكالات الإطفاء لقطع الكهرباء والمياه عن . وقال القاضي إن لي حنث أيضًا باليمين عندما أنكر فعل ذلك خلال إجراءات لمساءلة يون، بحسب " ".



وقال القاضي ريو كيونغ جين: "استخدام القوة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة يضعف معارضة الجمهور للعصيان، مما يسهل تنفيذ المؤامرة".



وطالب ممثلو الادعاء الشهر الماضي بسجن الوزير لمدة 15 عامًا، واتهموه بلعب دور حاسم في تمكين ، وهي اتهامات نفى لي صحتها.



ويُذكر أن لي رهن الحبس الاحتياطي منذ آب بعد أن وافقت المحكمة على اعتقاله.



ويعد لي ثاني عضو في حكومة يون يصدر حكم بحقه لدوره في إعلان الأحكام العرفية، بعد الحكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن 23 عامًا في كانون الثاني الماضي.



