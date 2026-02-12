تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

نموذج "الجيش الصغير" لم يعد كافيا لمواجهة التهديدات.. هذا ما كشفه رئيس الأركان الإسرائيلي

Lebanon 24
12-02-2026 | 04:35
نموذج الجيش الصغير لم يعد كافيا لمواجهة التهديدات.. هذا ما كشفه رئيس الأركان الإسرائيلي
نموذج الجيش الصغير لم يعد كافيا لمواجهة التهديدات.. هذا ما كشفه رئيس الأركان الإسرائيلي photos 0
وجّه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير رسالة واضحة إلى المستوى السياسي مفادها بأن نموذج "الجيش الصغير والذكي" لم يعد كافيًا لمواجهة التهديدات المتعددة التي تحيط بإسرائيل، مؤكداً ضرورة تعزيز الحجم إلى جانب الجودة، وفق ما أفادت صحيفة "معاريف". 

ولفتت الصحيفة إلى أن زامير كان قد حذّر قبل نحو 5 سنوات، عشية مغادرته الجيش عام 2021، من مخاطر تقليص القوات البرية والاكتفاء بقوات محدودة عالية التقنية، لكن أحداث 7 تشرين الأول وحرب "السيوف الحديدية" متعددة الجبهات أعادت بحسب التقرير تقييم تلك المقاربة.

وفي هذا السياق، دشّن زامير، أمس الأربعاء، فرقة جديدة هي الفرقة 13، لتصبح الفرقة السابعة المناورة في الجيش الإسرائيلي، في خطوة وُصفت بأنها تحول عملي في بنية القوات البرية.

وذكرت "معاريف" أن إنشاء الفرقة الجديدة لا يحمل بُعدًا عسكريًا فحسب، بل يشكل أيضًا رسالة إلى صناع القرار بشأن الحاجة إلى ميزانيات أوسع وحجم قوات أكبر يتناسب مع طبيعة التهديدات.

ونقلت الصحيفة عن زامير قوله إن العمل في حملة متعددة الساحات يتطلب "زيادة كبيرة في عدد المقاتلين"، مشددًا على أنه "لا يمكن تقليص القوة البرية، ولا بديل عن فرقة مناورة تعمل في أراضي العدو لتحقيق حسم".


القوات البرية

القوة البرية

رئيس الأركان

إيال زامير

إسرائيل

معاريف

زامير

