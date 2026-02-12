بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد.. بزشكيان يدعو الإيرانيين لـتضميد الجرح

دعا ، ، مواطنيه للعمل على تضميد " " بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وقال ، الأربعاء خلال مراسم توزيع فجر السينمائي السنوي: " لقد كانت جروحا مريرة، ولكن يجب تضميدها وليس تعميقها لتصل إلى حد العدوى".



وأضاف أنه من الضروري الآن النظر إلى الأمام والتصالح، بدلا من الاستمرار في الجدال وترك البلاد " للأعداء الأجانب".

وقد قاطع بعض الفنانين والفائزين مراسم الحفل تضامنا مع ضحايا أعمال العنف. (سكاي نيوز عربية)