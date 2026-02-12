أوكرانيا: هجوم روسي يشل الكهرباء والتدفئة في أوديسا ودنيبرو

قال نائب رئيسة وزراء ، أولكسي ، الخميس، إن ما يقرب من 300 ألف شخص أصبحوا بلا كهرباء ومياه في أوديسا بجنوب أوكرانيا، وذلك جراء هجوم روسي على المدينة.



وأضاف كوليبا أن ما يقرب من 200 مبنى في أوديسا باتت بدون تدفئة، في حين انقطعت التدفئة أيضاً عن نحو 10 آلاف مستهلك في مدينة دنيبرو البلاد.



وتتعرض أوكرانيا منذ شباط 2022 لهجوم عسكري واسع من القوات الروسية، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى وتشريد ملايين المدنيين.



وتتعرض المدن الكبرى بين الحين والآخر لقصف يستهدف البنية التحتية الحيوية، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن السكان، خصوصاً خلال فصل الشتاء. وأوديسا ودنيبرو من أبرز المدن المتضررة مؤخراً جراء هذه الهجمات. (ارم نيوز)





