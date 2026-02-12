تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أوكرانيا: هجوم روسي يشل الكهرباء والتدفئة في أوديسا ودنيبرو
Lebanon 24
12-02-2026
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نائب رئيسة وزراء
أوكرانيا
، أولكسي
كوليبا
، الخميس، إن ما يقرب من 300 ألف شخص أصبحوا بلا كهرباء ومياه في أوديسا بجنوب أوكرانيا، وذلك جراء هجوم روسي على المدينة.
وأضاف كوليبا أن ما يقرب من 200 مبنى في أوديسا باتت بدون تدفئة، في حين انقطعت التدفئة أيضاً عن نحو 10 آلاف مستهلك في مدينة دنيبرو
جنوب شرق
البلاد.
وتتعرض أوكرانيا منذ شباط 2022 لهجوم عسكري واسع من القوات الروسية، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى وتشريد ملايين المدنيين.
وتتعرض المدن الكبرى بين الحين والآخر لقصف يستهدف البنية التحتية الحيوية، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن السكان، خصوصاً خلال فصل الشتاء. وأوديسا ودنيبرو من أبرز المدن المتضررة مؤخراً جراء هذه الهجمات. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: نحو 300 ألف شخص بدون كهرباء في أوديسا جراء هجوم روسي
Lebanon 24
أوكرانيا: نحو 300 ألف شخص بدون كهرباء في أوديسا جراء هجوم روسي
12/02/2026 16:35:49
12/02/2026 16:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة كييف: انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه عن آلاف المباني في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجمات روسية
Lebanon 24
عمدة كييف: انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه عن آلاف المباني في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجمات روسية
12/02/2026 16:35:49
12/02/2026 16:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم روسي بمسيّرة على أوديسا جنوب أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
هجوم روسي بمسيّرة على أوديسا جنوب أوكرانيا (العربية)
12/02/2026 16:35:49
12/02/2026 16:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على مدينة أوديسا
Lebanon 24
أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على مدينة أوديسا
12/02/2026 16:35:49
12/02/2026 16:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس
ارم نيوز
أوكرانيا
جنوب شرق
كوليبا
الروس
تشري
كولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
المغرب يعلن مناطق الفيضانات "منكوبة"
Lebanon 24
المغرب يعلن مناطق الفيضانات "منكوبة"
09:21 | 2026-02-12
12/02/2026 09:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
Lebanon 24
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
09:12 | 2026-02-12
12/02/2026 09:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة
Lebanon 24
منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة
08:36 | 2026-02-12
12/02/2026 08:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات بنغلاديش تُقصي رابطة عوامي وتفتح سباقًا جديدًا
Lebanon 24
انتخابات بنغلاديش تُقصي رابطة عوامي وتفتح سباقًا جديدًا
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
15:50 | 2026-02-11
11/02/2026 03:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:21 | 2026-02-12
المغرب يعلن مناطق الفيضانات "منكوبة"
09:12 | 2026-02-12
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
08:36 | 2026-02-12
منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة
08:00 | 2026-02-12
انتخابات بنغلاديش تُقصي رابطة عوامي وتفتح سباقًا جديدًا
08:00 | 2026-02-12
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
07:43 | 2026-02-12
تصادم بين سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 16:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 16:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 16:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24