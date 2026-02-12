سلاح صيني جديد للمسيّرات.. هذه قدراته

أجرى باحثون صينيون اختبار طيران لتقنية "توجيه دفع" انسيابية جديدة على طائرة مسيّرة عالية السرعة، في خطوة وُصفت بأنها تتويج لنحو عقدين من العمل البحثي في هذا المجال لِرئيس الفريق.



وبحسب ما أعلنته " للملاحة الجوية والفضاء" الشهر الماضي، نجح فريق بقيادة "شو جينغلي" في تنفيذ اختبار طيران لفوهة "توجيه دفع" تعتمد على الحلول الديناميكية الهوائية بدل الأجزاء الميكانيكية المعقدة الموجودة في مقاتلات متقدمة مثل "F-35B" و"Su-37".



وأشار الإعلان إلى أن يعتمد فوهة خفيفة من دون أي مكوّنات متحركة لإعادة توجيه عادم المحرك، بهدف رفع قدرة المناورة مقارنة بالأنظمة التقليدية الثقيلة والمعقدة.



وأُجري الاختبار في صحراء تقع في البلاد باستخدام الطائرة المسيّرة "CK300" المصنّفة ضمن فئة السرعات العالية دون الصوتية. ويبلغ طولها "3.6" أمتار، فيما يصل وزن الإقلاع إلى "140" كلغ، وسقف التحليق إلى "13,000" متر، والسرعة القصوى إلى "0.9" ماخ.

