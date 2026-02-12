فضيحة في إسرائيل.. أسرار عسكرية بينها الهجوم على إيران معروضة للبيع

في قضية وُصفت بأنها حساسة، كُشف عن اتهام جندي احتياط في الجيش ومدني باستغلال معلومات عسكرية سرية لتحقيق أرباح عبر منصة رهانات رقمية.



وأعلنت محكمة المركزية، اليوم الخميس، رفع السرية عن لائحة اتهام بحق المتهمَين، بعد الاشتباه باستخدامهما معلومات استخباراتية سرية للمراهنة على منصة " ماركت". وجاء قرار الكشف بناءً على طلب من قسم السايبر في مكتب .



وبحسب لائحة الاتهام، حصل جندي الاحتياط على معلومات عسكرية داخلية بحكم دوره في الجيش، ثم استخدمها مع المدني للمراهنة على أحداث مرتبطة بعمليات عسكرية عبر "بولي ماركت".



وذكرت قناة "كان 11" الشهر الماضي أن مسؤولين دفاعيين يشتبهون في توظيف معلومات سرية مرتبطة بضربات في موقع مراهنات. وفي المقابل، أوضحت السلطات أن القضية لا تشمل مسؤولين عسكريين كبارًا، وأن لائحة الاتهام لا تتضمن تهمًا تتعلق بالأمن القومي.



وفي بيان صدر بعد رفع أمر النشر، قالت السلطات إن الشاباك و"ملماب" والشرطة نفّذوا عملية مشتركة أفضت إلى اعتقال عدة مشتبه بهم، بينهم المدني وجندي الاحتياط، بشبهة إدارة رهانات على احتمال وقوع عمليات عسكرية اعتمادًا على معلومات سرية اطّلع عليها جنود أثناء الخدمة.



وبعد تحقيق أجرته "ملماب" والشاباك، قالت العامة إنها توصلت إلى "أدلة كافية" لتوجيه اتهامات جنائية للمتهمَين، مع الإشارة إلى تهم تتعلق بالأمن القومي والرشوة وعرقلة سير العدالة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تداولت وسائل إعلام محلية حديثًا عن "قضية أمنية خطيرة" تتصل بشخصيات رفيعة، إلا أن السلطات نفت وجود أي مسؤول رفيع متورط وأكدت أن المتهمَين لا يشغلان مناصب عليا.



وكان مراسل الشؤون العسكرية في "كان 11" روي شارون قد قال في 22 كانون الثاني الماضي إن الجيش والشاباك فحصا شبهة استخدام شخص داخل المؤسسة العسكرية يملك صلاحية الوصول إلى معلومات سرية لها في رهانات عبر "بولي ماركت"، قبل أن يُتخذ قرار أولي بعدم فتح تحقيق رسمي.



وأفادت القناة نفسها بأن مستخدمًا مجهولًا راهن في حزيران 2025 بمبلغ عشرات الآلاف من الدولارات على أربعة تطورات أمنية مرتبطة بحربها مع التي استمرت 12 يومًا، وتوقع بدقة توقيت هجوم إسرائيلي يوم الجمعة، وتنفيذه بحلول نهاية حزيران، وإعلان انتهاء العملية بحلول ، إضافة إلى توقع هجوم آخر قبل ذلك.



وأشارت التقارير إلى مخاوف مشابهة في ، إذ ذكرت معلومات أن أحد مستخدمي "بولي ماركت" حقق ربحًا يقارب 500 ألف دولار عبر المراهنة على إقالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري، قبل ساعات من عملية أميركية سرية في كاراكاس. (العين الاخبارية)

