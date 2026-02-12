زلة لسان على الهواء تطيح بمدير تلفزيون إيراني.. ما علاقة خامنئي؟

ارتكب مراسل شبكة تلفزيونية إيرانية خطأ فادحاً على الهواء مباشرة، فقد ردد شعار "الموت لخامنئي" أثناء مراسم 11 شباط، ما أدى إلى إعفاء مدير البث في شبكة "هامون" من منصبه، بحسب وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون (إيريب).

وأوضح المراسل مصعب رسولي في فيديو مصور ما حدث قائلاً "أردتُ أن أنقل حضور الناس في التجمع إلى العالم بأسره.. ووسط كل هذه الحشود، ارتكبتُ خطأ أصبح ذريعة للمناهضين للنظام ".

كما تابع قائلاً: "أعتذر عن الخطأ، لكنّ المناهضين للحكومة الذين يثيرون الجدل كل عام في 11 شباط ويدّعون أننا نستخدم صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي، أعلم أنكم منزعجون من حضور هذا العدد الكبير من الناس، لذا من الأفضل أن تهدأوا". (العربية)