عربي-دولي

ضابطة إسرائيلية ترفع دعوى قضائية ضد وزير الأمن القومي

12-02-2026 | 06:17
قالت صحيفة "معاريف"، إن ضابطة جديدة في الشرطة الإسرائيلية، تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واتهامه بعرقلة ترقيتها لأغراض سياسية.

وتأتي الدعوى المزمع تقديمها إلى المحكمة، بعد أيام من إيعاز المحكمة العليا إلى بن غفير بمنح رتبة "نائب قائد" للشرطية رينات سابان، والتراجع عن معارضته لقرار الترقية؛ بسبب شهادتها ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته أمام دور القضاء، بحسب "يديعوت أحرونوت".

ووفقًا لـ"معاريف"، يعارض الوزير المتطرف، ترقية ضابطة الشرطة، روثي هاوسليش، هي الأخرى، رغم صدور قرار استحقاقها للترقية في تموز عام 2025.

وألمحت إلى أن المحكمة ذاتها ستضطر فيما يبدو قريبًا إلى البت مجددًا في قضية روثي هاوسليش. 

وفي رسالة تلقاها بن غفير قبل يومين تحت عنوان "مخاوف بشأن تدخل سياسي غير لائق في ترقية الضابطة روثي هاوسليش"، أعربت النيابة العامة عن قلقها إزاء "محاولة إيتمار بن غفير منع ترقية الضابطة روثي هاوسليش، لتعيينها رئيسًا لإدارة التحقيقات والاستخبارات".

وردًّا على ذلك، أعلن بن غفير أنه "لن يوقع على تعيين ضباط".
 
