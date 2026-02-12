تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الجيش السوري استلم قاعدة التنف من القوات الأميركية
Lebanon 24
12-02-2026
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع
السورية
، الخميس، عن استلام
الجيش السوري
لقاعدة التنف العسكرية من الجانب الأميركي.
وقالت الوزراة في بيان: "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأميركي قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين
القاعدة
ومحيطها وبدأت الانتشار على الحدود السورية
العراقية
الأردنية
في بادية التنف".
وأكملت: "ستبدأ قوات حرس الحدود في الوزارة استلام مهامها والانتشار بمنطقة التنف خلال الأيام المقبلة". (سكاي نيوز عربية)
الجيش السوري
وزارة الدفاع
سكاي نيوز
الأردنية
العراقية
القاعدة
السورية
العراقي
تابع
