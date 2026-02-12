الجيش السوري استلم قاعدة التنف من القوات الأميركية

أعلنت ، الخميس، عن استلام لقاعدة التنف العسكرية من الجانب الأميركي.

وقالت الوزراة في بيان: "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأميركي قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين ومحيطها وبدأت الانتشار على الحدود السورية في بادية التنف".



وأكملت: "ستبدأ قوات حرس الحدود في الوزارة استلام مهامها والانتشار بمنطقة التنف خلال الأيام المقبلة". (سكاي نيوز عربية)