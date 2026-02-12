مخيم الهول يفرغ من آلاف العائلات الأجنبية بعد تحول الإدارة الأمنية

غادرت معظم عائلات العناصر الأجانب في تنظيم داعش في ، عقب انسحاب القوات التي كانت تديره، وفق ما أفادت مصادر في منظمات إنسانية وشهود لوكالة "فرانس برس".



وقال مصدر في منظمة إنسانية، الخميس، إن قسم الأجانب بات فارغًا تقريبًا بعد انسحاب القوات الكردية من المخيم أواخر كانون الثاني، وتسلّمه من قبل القوات الأمنية .



، أفاد مصدر آخر في منظمة إنسانية بأنه "منذ السبت الماضي لم يعد هناك سوى 20 عائلة في قسم المهاجرات"، وهو القسم الخاص بالأجانب الذي كان محصنًا أمنيًا، ويضم عددًا كبيرًا من النساء والأطفال من والقوقاز وآسيا الوسطى.



وكان المخيم يضم نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري، ونحو 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض معظم دولهم استعادتهم.



