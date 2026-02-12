تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
مخيم الهول يفرغ من آلاف العائلات الأجنبية بعد تحول الإدارة الأمنية
Lebanon 24
12-02-2026
|
06:36
غادرت معظم عائلات العناصر الأجانب في تنظيم داعش
مخيم الهول
في
شرق سوريا
، عقب انسحاب القوات
الكردية
التي كانت تديره، وفق ما أفادت مصادر في منظمات إنسانية وشهود لوكالة "فرانس برس".
وقال مصدر في منظمة إنسانية، الخميس، إن قسم الأجانب بات فارغًا تقريبًا بعد انسحاب القوات الكردية من المخيم أواخر كانون الثاني، وتسلّمه من قبل القوات الأمنية
السورية
.
من جهته
، أفاد مصدر آخر في منظمة إنسانية بأنه "منذ السبت الماضي لم يعد هناك سوى 20 عائلة في قسم المهاجرات"، وهو القسم الخاص بالأجانب الذي كان محصنًا أمنيًا، ويضم عددًا كبيرًا من النساء والأطفال من
روسيا
والقوقاز وآسيا الوسطى.
وكان المخيم يضم نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري، ونحو 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض معظم دولهم استعادتهم.
