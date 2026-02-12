الكرملين يكشف سبب حظر واتساب.. وماكس يحل مكانه

بعد اتهام تطبيق السلطات الروسية بمحاولة عزل آلاف المواطنين ، أوضحت سبب حجبها لتطبيق الدردشة الشهير.



وقال المتحدث باسم ، بيسكوف اليوم الخميس إن بلاده حظرت واتساب بسبب عدم الامتثال للقوانين.

هذا ويستخدم تطبيق التشفير التام بين الطرفين، مما يعني أن المستخدمين الذين يتواصلون فقط هم من يمكنهم قراءة الرسائل في نص بسيط وليس الشركة نفسها.



ومنذ بداية الروسي لأوكرانيا في 2022، شددت السلطات بشكل كبير ضوابط الإنترنت والرقابة عليه.

وفي الماضي، أطلقت روسيا تطبيقاً جديداً للرسائل الفورية يُدعى " "، بعدما كانت أعلنت عن خطط لحظر تطبيق واتساب، الذي يستخدمه 70% من سكان روسيا البالغين. (العربية)





