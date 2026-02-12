تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الكرملين يكشف سبب حظر واتساب.. وماكس يحل مكانه
Lebanon 24
12-02-2026
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد اتهام تطبيق
واتساب
السلطات الروسية بمحاولة عزل آلاف المواطنين
الروس
، أوضحت
روسيا
سبب حجبها لتطبيق الدردشة الشهير.
وقال المتحدث باسم
الكرملين
،
ديميتري
بيسكوف اليوم الخميس إن بلاده حظرت واتساب بسبب عدم الامتثال للقوانين.
هذا ويستخدم تطبيق
واتس آب
التشفير التام بين الطرفين، مما يعني أن المستخدمين الذين يتواصلون فقط هم من يمكنهم قراءة الرسائل في نص بسيط وليس الشركة نفسها.
ومنذ بداية
الغزو
الروسي لأوكرانيا في 2022، شددت السلطات بشكل كبير ضوابط الإنترنت والرقابة عليه.
وفي
تموز
الماضي، أطلقت روسيا تطبيقاً جديداً للرسائل الفورية يُدعى "
ماكس
"، بعدما كانت أعلنت عن خطط لحظر تطبيق واتساب، الذي يستخدمه 70% من سكان روسيا البالغين. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين بشأن حظر بعض خاصيات تطبيق تلغرام: القانون هو القانون وعلى الشركات الامتثال له
Lebanon 24
الكرملين بشأن حظر بعض خاصيات تطبيق تلغرام: القانون هو القانون وعلى الشركات الامتثال له
12/02/2026 16:36:38
12/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: التخريب وإحراق الأماكن العامة والدينية والاقتصادية لا يحل المشكلات الاقتصادية بل يعقّدها
Lebanon 24
لاريجاني: التخريب وإحراق الأماكن العامة والدينية والاقتصادية لا يحل المشكلات الاقتصادية بل يعقّدها
12/02/2026 16:36:38
12/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: التخريب وإحراق الأماكن العامة والدينية والاقتصادية لا يحل المشكلات الاقتصادية بل يعقدها
Lebanon 24
لاريجاني: التخريب وإحراق الأماكن العامة والدينية والاقتصادية لا يحل المشكلات الاقتصادية بل يعقدها
12/02/2026 16:36:38
12/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سبب حريق "منتجع الموت"؟ تقرير يكشف التفاصيل الاولية
Lebanon 24
ما هو سبب حريق "منتجع الموت"؟ تقرير يكشف التفاصيل الاولية
12/02/2026 16:36:38
12/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
أوكرانيا
ديميتري
واتس آب
الكرمل
إنترنت
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
المغرب يعلن مناطق الفيضانات "منكوبة"
Lebanon 24
المغرب يعلن مناطق الفيضانات "منكوبة"
09:21 | 2026-02-12
12/02/2026 09:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
Lebanon 24
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
09:12 | 2026-02-12
12/02/2026 09:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة
Lebanon 24
منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة
08:36 | 2026-02-12
12/02/2026 08:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات بنغلاديش تُقصي رابطة عوامي وتفتح سباقًا جديدًا
Lebanon 24
انتخابات بنغلاديش تُقصي رابطة عوامي وتفتح سباقًا جديدًا
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
15:50 | 2026-02-11
11/02/2026 03:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:21 | 2026-02-12
المغرب يعلن مناطق الفيضانات "منكوبة"
09:12 | 2026-02-12
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
08:36 | 2026-02-12
منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة
08:00 | 2026-02-12
انتخابات بنغلاديش تُقصي رابطة عوامي وتفتح سباقًا جديدًا
08:00 | 2026-02-12
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
07:43 | 2026-02-12
تصادم بين سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 16:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24