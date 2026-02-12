تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:00
A-
A+
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع "العربية":
تشير التقديرات إلى أن ظاهرة "النينيو" المناخية قد تحدث هذا العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض عالمياً، وارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما تشير إليه أبحاث جديدة بأنه قد يكون له آثار مدمرة على المجتمعات الساحلية في أفريقيا.

تتوقع وكالات الأرصاد الجوية وعلماء المناخ تشكل ظاهرة النينيو في المحيط الهادئ في وقت لاحق من هذا العام. وقد تدفع هذه الظاهرة درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في عام 2027، مما يزيد من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر في قارات مثل أفريقيا، بحسب ما ذكره موقع "Ocean Ographic Magazine"، واطلعت عليه "العربية Business".

تتميز هذه الظاهرة المناخية الدورية بارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في شرق ووسط المحيط الهادئ الاستوائي. وترتبط بضعف الرياح التجارية – الرياح التي تهب من الشرق إلى الغرب عبر المحيط الهادئ الاستوائي – وتغيرات مناخية عالمية أكثر حدة، مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر البحرية.

ساهمت ظاهرة النينيو في الفترة 2023-2024 وحدها في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 2.34 سنتيمتر خلال عامين فقط. قال الدكتور زيك هاوسفاذر، الباحث العلمي في مجموعة "بيركلي إيرث" المستقلة بالولايات المتحدة، إن ظاهرة النينيو التي حدثت في الفترة 2023-2024 قد ساهمت على الأرجح في ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنحو 0.12 درجة مئوية في عام 2024.

وأظهرت دراسة حديثة أن أفريقيا معرضة بشكل خاص لتأثير ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وأن ظاهرة النينيو التي حدثت في الفترة 2023-2024 تسببت في ارتفاعات قياسية في مستوى سطح البحر على طول سواحل القارة.

استخدم فريق بحثي بيانات الأقمار الصناعية، ونماذج حاسوبية، وأساليب إحصائية لدراسة ارتفاع مستوى سطح البحر على مدى 32 عاماً (1993-2024).

ووجدوا أن القارة شهدت بين عامي 2009 و2024 زيادة بنسبة 73% في ارتفاع مستوى سطح البحر. وقد ساهمت الظواهر الجوية الحادة، مثل ظاهرة النينيو، في هذه الزيادة، حيث شكلت 19% من إجمالي الزيادة على مر السنين.

أدت موجات الحر البحرية الشديدة المصاحبة لظاهرة النينيو إلى تعطيل العديد من مصائد الأسماك واقتصاداتها الساحلية.

وقد صرّحت كل من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA) ومكتب الأرصاد الجوية الأسترالي بأن نماذج المناخ تتنبأ بحدوث ظاهرة النينيو، لكنهما حذّرتا من أن هذه التنبؤات تنطوي على قدر من عدم اليقين، وأشارتا إلى أن التنبؤات تستغرق وقتاً طويلاً.

وقال الدكتور هاوسفاذر لصحيفة "الغارديان": "إذا تطورت ظاهرة النينيو في وقت لاحق من هذا العام، فمن المرجح أن تبلغ ذروتها في الفترة ما بين تشرين الثاني وكانون الاول، وأن تؤثر بشكل أساسي على درجات حرارة سطح الأرض العالمية في عام 2027، وليس في عام 2026".

وفي ظل هذه الأبحاث الجديدة التي تُظهر العلاقة بين ظاهرة النينيو وتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر عالمياً، تبرز الحاجة الملحة إلى استراتيجيات تخفيف آثارها على المجتمعات الساحلية، ولا سيما في الدول الأفريقية الثماني والثلاثين التي تتشارك في ساحل القارة الممتد على طول 18,950 ميلاً.

غالباً ما تحد القيود المالية وقلة أجهزة قياس المد والجزر من قدرة أفريقيا على الرصد والاستجابة على طول سواحلها. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضغوط كبيرة على "آبل"... والأسعار مهددة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
10 دول تحذر من كارثة إنسانية في غزة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: ما حصل في طرابلس كارثة وطنية كبرى
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كبارة: الدولة مسؤولة عن المباني المهددة في ضهر المغر"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

المحيط الهادئ

الأفريقية

الأسترالي

أفريقيا

الظواهر

الظاهر

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-12
Lebanon24
16:51 | 2026-02-12
Lebanon24
16:28 | 2026-02-12
Lebanon24
16:06 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24