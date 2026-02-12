تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين

Lebanon 24
12-02-2026 | 09:12
A-
A+
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية، عبر حسابه على شبكة "واي نت"، المواطنين الإيرانيين إلى التواصل معه للتعاون. 

وجاء في البيان: "نطلب من المواطنين الإيرانيين الوطنيين متابعة قنوات الاتصال الرسمية لدينا، والتواصل معنا لأي نوع من أنواع التعاون"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ودشَّن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فرقة قتالية جديدة، اعتبرها رئيس الأركان إيال زامير رقمًا جديدًا في "معادلة تأهب إسرائيل لحرب محتملة مع إيران"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "معاريف".
 
وأوضحت الصحيفة أن "الفرقة 13" القتالية المستحدثة ستعمل تحت إمرة الفرقة 38، حيث ستدمجُ الفرقة ضمن تشكيلاتها كلاً من الفرقة الأولى، ومدرسة قادة السرايا، بالإضافة إلى لواء مدرسة المدرعات (480) وكتيبة الهندسة القتالية، لتعزيز الكفاءة الميدانية في مواجهة التهديدات الراهنة.

ورأت الصحيفة أن تدشين الفرقة الجديدة "أمر بالغ الأهمية للجيش الإسرائيلي، إذ تتيح له تعزيز قوته النارية النظامية، لا سيما خلال المناورات على جبهات القتال المختلفة".

وأشارت إلى أن "توقيت التدشين يتزامن مع رياح حرب قادمة من ناحية الشرق، ووسط ترقب مخرجات اجتماعات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض". (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإيراني: من يدعون محاربة الإرهاب هم داعمو إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق وأسماء وأرقاما يدعون استخراجها من هاتف رئيس موظفي ديوان نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني: ندعو الشعب إلى الحفاظ على يقظته ووحدته لإفشال كل مؤامرات العدو
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد العثور على جهاز تجسس إسرائيليّ... دعوة من الجيش إلى المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

يديعوت أحرونوت

البيت الأبيض

رئيس الأركان

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:56 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-02-12
Lebanon24
11:34 | 2026-02-12
Lebanon24
11:15 | 2026-02-12
Lebanon24
11:08 | 2026-02-12
Lebanon24
10:56 | 2026-02-12
Lebanon24
10:19 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24