باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين

دعا المتحدث باسم الجيش باللغة الفارسية، عبر حسابه على شبكة "واي نت"، المواطنين الإيرانيين إلى التواصل معه للتعاون.



وجاء في البيان: "نطلب من المواطنين الإيرانيين الوطنيين متابعة قنوات الاتصال الرسمية لدينا، والتواصل معنا لأي نوع من أنواع التعاون"، وفق صحيفة " " .



ودشَّن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فرقة قتالية جديدة، اعتبرها إيال زامير رقمًا جديدًا في "معادلة تأهب لحرب محتملة مع "، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "معاريف".

وأوضحت الصحيفة أن "الفرقة 13" القتالية المستحدثة ستعمل تحت إمرة الفرقة 38، حيث ستدمجُ الفرقة ضمن تشكيلاتها كلاً من الفرقة الأولى، ومدرسة قادة السرايا، بالإضافة إلى لواء مدرسة المدرعات (480) وكتيبة الهندسة القتالية، لتعزيز الكفاءة الميدانية في مواجهة التهديدات الراهنة.



ورأت الصحيفة أن تدشين الفرقة الجديدة "أمر بالغ الأهمية للجيش الإسرائيلي، إذ تتيح له تعزيز قوته النارية النظامية، لا سيما خلال المناورات على جبهات القتال المختلفة".



وأشارت إلى أن "توقيت التدشين يتزامن مع رياح حرب قادمة من ناحية الشرق، ووسط ترقب مخرجات اجتماعات رئيس الوزراء في ". (إرم نيوز)