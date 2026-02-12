تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
Lebanon 24
12-02-2026
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
باللغة الفارسية، عبر حسابه على شبكة "واي نت"، المواطنين الإيرانيين إلى التواصل معه للتعاون.
وجاء في البيان: "نطلب من المواطنين الإيرانيين الوطنيين متابعة قنوات الاتصال الرسمية لدينا، والتواصل معنا لأي نوع من أنواع التعاون"، وفق صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
.
ودشَّن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فرقة قتالية جديدة، اعتبرها
رئيس الأركان
إيال زامير رقمًا جديدًا في "معادلة تأهب
إسرائيل
لحرب محتملة مع
إيران
"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "معاريف".
وأوضحت الصحيفة أن "الفرقة 13" القتالية المستحدثة ستعمل تحت إمرة الفرقة 38، حيث ستدمجُ الفرقة ضمن تشكيلاتها كلاً من الفرقة الأولى، ومدرسة قادة السرايا، بالإضافة إلى لواء مدرسة المدرعات (480) وكتيبة الهندسة القتالية، لتعزيز الكفاءة الميدانية في مواجهة التهديدات الراهنة.
ورأت الصحيفة أن تدشين الفرقة الجديدة "أمر بالغ الأهمية للجيش الإسرائيلي، إذ تتيح له تعزيز قوته النارية النظامية، لا سيما خلال المناورات على جبهات القتال المختلفة".
وأشارت إلى أن "توقيت التدشين يتزامن مع رياح حرب قادمة من ناحية الشرق، ووسط ترقب مخرجات اجتماعات رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
في
البيت الأبيض
". (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإيراني: من يدعون محاربة الإرهاب هم داعمو إسرائيل
Lebanon 24
الجيش الإيراني: من يدعون محاربة الإرهاب هم داعمو إسرائيل
12/02/2026 18:56:52
12/02/2026 18:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق وأسماء وأرقاما يدعون استخراجها من هاتف رئيس موظفي ديوان نتنياهو
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق وأسماء وأرقاما يدعون استخراجها من هاتف رئيس موظفي ديوان نتنياهو
12/02/2026 18:56:52
12/02/2026 18:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني: ندعو الشعب إلى الحفاظ على يقظته ووحدته لإفشال كل مؤامرات العدو
Lebanon 24
الجيش الإيراني: ندعو الشعب إلى الحفاظ على يقظته ووحدته لإفشال كل مؤامرات العدو
12/02/2026 18:56:52
12/02/2026 18:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور على جهاز تجسس إسرائيليّ... دعوة من الجيش إلى المواطنين
Lebanon 24
بعد العثور على جهاز تجسس إسرائيليّ... دعوة من الجيش إلى المواطنين
12/02/2026 18:56:52
12/02/2026 18:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
يديعوت أحرونوت
البيت الأبيض
رئيس الأركان
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيراني
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان
Lebanon 24
توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان
11:43 | 2026-02-12
12/02/2026 11:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: غادرنا التنف وفق شروط محددة وسنواصل ملاحقة "داعش"
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: غادرنا التنف وفق شروط محددة وسنواصل ملاحقة "داعش"
11:34 | 2026-02-12
12/02/2026 11:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب كان يعلم بالأمر... ماذا هرّبت أميركا إلى إيران خلال الإحتجاجات؟
Lebanon 24
ترامب كان يعلم بالأمر... ماذا هرّبت أميركا إلى إيران خلال الإحتجاجات؟
11:15 | 2026-02-12
12/02/2026 11:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية في حادث الطائرة الهندية المنكوبة... ماذا فعل الطيّار؟
Lebanon 24
مفاجأة مدوية في حادث الطائرة الهندية المنكوبة... ماذا فعل الطيّار؟
11:08 | 2026-02-12
12/02/2026 11:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق ينقل 4500 عنصر من "داعش" من سوريا إلى سجونه.. وتحذير من خطر "القنبلة الموقوتة"
Lebanon 24
العراق ينقل 4500 عنصر من "داعش" من سوريا إلى سجونه.. وتحذير من خطر "القنبلة الموقوتة"
10:56 | 2026-02-12
12/02/2026 10:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الرشوة" والفساد في لبنان.. إليكم ما كُشفَ بالأرقام
Lebanon 24
عن "الرشوة" والفساد في لبنان.. إليكم ما كُشفَ بالأرقام
13:00 | 2026-02-11
11/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
15:50 | 2026-02-11
11/02/2026 03:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:43 | 2026-02-12
توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان
11:34 | 2026-02-12
القيادة الوسطى الأميركية: غادرنا التنف وفق شروط محددة وسنواصل ملاحقة "داعش"
11:15 | 2026-02-12
ترامب كان يعلم بالأمر... ماذا هرّبت أميركا إلى إيران خلال الإحتجاجات؟
11:08 | 2026-02-12
مفاجأة مدوية في حادث الطائرة الهندية المنكوبة... ماذا فعل الطيّار؟
10:56 | 2026-02-12
العراق ينقل 4500 عنصر من "داعش" من سوريا إلى سجونه.. وتحذير من خطر "القنبلة الموقوتة"
10:19 | 2026-02-12
نيجيريا.. مسلحون يختطفون العشرات في هجوم جديد على قريتين مسيحيتين
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 18:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 18:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 18:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24