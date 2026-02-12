تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
المغرب يعلن مناطق الفيضانات "منكوبة"
Lebanon 24
12-02-2026
|
09:21
على إثر الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها
المملكة
المغربية خلال الشهرين الماضيين، ولا سيما في سهل الغرب واللوكوس، وجّه العاهل
المغربي
الملك
محمد السادس الحكومة
إلى إعداد برنامج واسع للمساعدة والدعم للأسر والساكنة المتضررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أصدر رئيس الحكومة قرارًا يعلن بموجبه هذه الاضطرابات "حالة كارثة"، ويصنّف جماعات الأقاليم الأربعة "العرائش" و"
القنيطرة
" و"سيدي
قاسم
" و"سيدي سليمان" ضمن المناطق المنكوبة باعتبارها الأكثر تضررًا.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الحكومة وضعت برنامجًا للمساعدة والدعم بميزانية توقعية تبلغ "ثلاثة" مليارات درهم، استنادًا إلى تقييم دقيق للوضع الميداني ودراسة لتداعيات الاضطرابات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ويتضمن البرنامج دعمًا لإعادة الإسكان والتعويض عن فقدان الدخل وإصلاح المساكن والمحلات الصغيرة المتضررة وإعادة بناء المنازل المنهارة بإجمالي "775" مليون درهم، إضافة إلى مساعدات عينية وتعزيز التدخلات الاستعجالية لتلبية الحاجيات الأساسية بما يقارب "225" مليون درهم. كما يشمل دعمًا للمزارعين ومربي الماشية بقيمة 300 مليون درهم، واستثمارات لإعادة تأهيل البنى الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية والشبكات الأساسية بنحو 1.7 مليار درهم.
وأكد البلاغ أن الملك أعطى تعليماته بتنفيذ البرنامج بسرعة وكفاءة وروح مسؤولية بما يتيح لساكنة
المناطق المتضررة
العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت.
وبحسب المعطيات نفسها، تسببت هذه الاضطرابات في فيضانات اجتاحت أكثر من "110 آلاف" هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو "188 ألف" شخص. (سكاي نيوز)
